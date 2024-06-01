«До сих пор торгуют с РФ» – в Киеве нашли, чем шантажировать Европу

Вадим Москаленко.  
01.06.2024 22:51
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Украина


Украинская разведка должна собирать факты торговли стран Запада с Россией, чтобы потом использовать их для шантажа и требований по увеличению «помощи».

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская разведка должна собирать факты торговли стран Запада с Россией, чтобы потом использовать их...

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«Я думаю, со стороны Украины надо было бы на дипломатическом уровне поднять вопрос сотрудничества, назовём это так, которое касается закупок у России через другие страны тех же нефтепродуктов», – подчеркнул генерал.

«К сожалению, Европа ещё полностью не прекратила сотрудничество с Россией, и активно закупает нефть и газ через третьи страны.

Для нас это мощный козырь по увеличению помощи Украине. Это задача как для наших дипломатов, так и для службы внешней разведки», – предложил Кривонос.

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