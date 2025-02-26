«До сих пор в ужасе от того дня» – крымчанка не перестала бояться «возвращения Украины»
Точка невозврата на Украину для Крыма наступила 21 февраля 2014 года, когда прибывшие с Майдана бойцы «Беркута» привезли тела своих сослуживцев. Спустя пять дней на митинге под стенами парламента стало ясно, что за проявление воли крымчан будут убивать, останься они в составе Украины. И поэтому страшно, что все может отыграться назад.
Такое мнение высказала руководитель общественного движения «Крымские феи» Татьяна Савицкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас все началось 21 февраля, когда мы встречали наш «Беркут». Вот тогда мы поняли, что произошла точка невозврата. До 20 февраля, пока не погибли наши ребята, мы думали, что это еще можно будет мирным путем урегулировать, можно будет как-то договориться.
24 февраля мы уже встали на защиту «Беркута», потому что нам сказали: мы его распустим. И показали по телевизору львовский «Беркут», здоровых мужиков, стоящих на коленях. И мы вышли их защищать», – отметила она.
Уже 25 февраля те же активисты собрались под стенами парламента, а 26 февраля, в день проведения сессии, туда подтянулись радикалы с Майдана.
«Митинг 26 февраля – это было что-то вообще из ряда вон. Я столько угроз и злости в свой адрес не получала. Много было до этого угроз от меджлиса за антисамозахваты, которые мы выставляли на их «полянах протеста». Мы уже шли всегда в пику, нам угрожали, на нас кидались.
Но то, что я видела 26-го, я такого никогда не видела. Во-первых, это были не крымчане. Это приехали люди с Западной Украины, приехали откуда-то радикальные мусульмане, которые не говорили ни на русском, ни на украинском, ни на крымско-татарском. Они не понимали, что нужно делать, но понимали, что эту сторону нужно убивать. Мы пришли отстаивать свою позицию, а нас пришли убивать.
Страшно было, да и сейчас страшно. Я все время, глядя на СВО, боюсь – не дай Бог отыграется назад, а есть у меня такие мысли. Я этого боюсь», – подчеркнула Савицкая.
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