«До сих пор вытягиваем этих мерзавцев» – Лукашенко прокомментировал задержание семерых террористов

В Белоруссии задержана группа из 7 человек, совершавших теракты.

Об этом сегодня на совещании в Гомельской области заявил президент страны Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Только что министр внутренних дел мне доложил: вчера днем и сегодня ночью задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Некоторых мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли.

Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на суды уже покатили. 7 человек задержали, одного ищем. Найдем. Вроде в Россию побежал. Привезут нам его. Они мерзопакостные. Ну проколол ты эту шину. Оно стоит того, что ты сейчас 15 лет отсидишь в тюрьме? Для чего они пакостят? Опять деньги», – возмущался Лукашенко.