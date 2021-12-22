«До сих пор вытягиваем этих мерзавцев» – Лукашенко прокомментировал задержание семерых террористов
В Белоруссии задержана группа из 7 человек, совершавших теракты.
Об этом сегодня на совещании в Гомельской области заявил президент страны Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Только что министр внутренних дел мне доложил: вчера днем и сегодня ночью задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Некоторых мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли.
Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на суды уже покатили. 7 человек задержали, одного ищем. Найдем. Вроде в Россию побежал. Привезут нам его. Они мерзопакостные. Ну проколол ты эту шину. Оно стоит того, что ты сейчас 15 лет отсидишь в тюрьме? Для чего они пакостят? Опять деньги», – возмущался Лукашенко.
По его словам, финансирующие террористов силы хотят сорвать готовящийся в Белоруссии конституционный референдум и поставить своих людей в системе государственного управления.
«Мы знаем, каких они хотят перемен. Мы знаем, как они будут бойкотировать наш референдум. У них важнейшая цель – влезть в государственный аппарат. Поэтому имейте это в виду и будьте аккуратны при подборе кадров. Будьте очень осторожны, потому что мы вместе с милицией, КГБ и прокуратурой до сих пор вытягиваем этих мерзавцев», – заключил Лукашенко.
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