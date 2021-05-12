До следующего протеста: шахтерам в Киеве пообещали выплатить огромные долги по зарплате

12.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Несколько десятков представителей государственных угольных предприятий провели акцию протеста у Офиса президента Украины.

Позже они направились в Министерство энергетики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Горнякам в очередной раз задержали зарплату за несколько месяцев, и они приехали в Киев требовать выплаты задолженности. В акции приняли участие представили всех государственных шахт, где представлены профсоюзные организации.

Шахтеры держали флаги Независимого профсоюза горняков и плакаты с надписями «Мы не быдло, мы не рабы, мы Украины дочки и сыны!», «отдайте нам нашу зарплату!», «Отдайте заработанные шахтерами деньги!», «Мы не требуем чужого, мы пришли за своей зарплатой!», «Господин президент, выполните свои обещания!», «Наши дети тоже хотя есть», «Нет нарушению трудовых прав!».

У здания Министерства энергетики Украины шахтеры стучали касками и требовали встречи с министром энергетики. Такая встреча состоялась.

Как сообщил корреспонденту «ПолитНавигатора» глава объединенного комитета профсоюзов ГП «Первомайскуголь» Роман Панчук, вопрос выплаты задолженности, образовавшейся с января по март, уже решен, а завтра шахтерам должны выплатить задолженность за апрель.

Кроме долгов шахтеры обсудили с министром ряд проблем, в том числе повышение тарифных ставок, цены на уголь, вопрос взаиморасчетов, а также вопросы, связанные с работой обогатительных фабрик.

Таким образом, шахтеры добились выполнения основного требования – погашения задолженности. Тем не менее, они не верят, что в дальнейшем им будут выплачивать зарплату без задержек. Сама система госуправления коррумпирована и работает неэффективно, поэтому горнякам периодически приходится ездить в Киев чтобы заставить государство выплачивать долги.

«Пока у нас существует мафия и она при власти, никогда наши вопросы не решатся, – заявил Роман Панчук корреспонденту «ПолитНавигатора». – Мне не в Европу идем, мы спускаемся все ниже и ниже. Никакая Европа нам не светит. Кому нужна такая страна, где, как говорят в народе, «не подмажешь – не поедешь»? Никаких перемен в лучшую сторону не будет, пока будут существовать мафиозные кланы при власти».