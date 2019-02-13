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13.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Донбасс, Крым, Украина
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До трети людей с украинскими паспортами не смогут проголосовать – Ермолаев

Неучастие в выборах президента Украины избирателей Крыма и Донбасса а также тех, кто находится на заработках в России в Украине уже воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году президентские и парламентские выборы прошли с хорошей организацией, хорошей активностью. Выборы 2019 года – это уже выборы в иной Украине. В 2014 году неучастие крымчан и части избирателей Донбасса выглядело как случайность, которая будет исправлена. В 2019 году это само собой, что в выборах не участвуют (вообще такого механизма нет и разговоров об этом) более шести миллионов наших соотечественников на Донбассе. Это само собой, по умолчанию”, – сказал эксперт.

Также он напомнил, что ограничены в реализации конституционных прав еще три миллиона украинцев, которые сейчас работают в России.

“По сути, есть негласная политика ограничения конституционных прав. И это вообще не является повесткой выборов, это незаметно. Четверть, если не треть людей, которые имеют паспорт гражданина Украине, не в состоянии, лишены прав участвовать формировании демократической публичной власти», – добавил Ермолаев.

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