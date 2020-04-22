«До трёх миллионов» – Зе-депутат заговорил о «динамическом росте» безработицы

22.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина может потерять в ближайшее время 2,5-3 миллиона рабочих мест из-за карантина и сопутствующих проблем в экономике.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной рады от правящей фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, ошибка украинской власти в том, что она не признает никаких других проблем, кроме коронавируса.

«Мы признали только наличие коронавируса. Из всех проблем, которые существуют в украинской экономике, мы признали наличие коронавируса. Он у нас есть, никуда не денешься. Поэтому у нас есть карантин, маски, нельзя ходить туда, нельзя ходить туда.

Но, почему-то, в церковь, кстати, можно, а на спорт-площадку нельзя. Но это другой разговор, но мы это хотя бы признали. А все остальные проблемы мы как будто не видим, потому что их нет. А они, на самом деле, есть.

И последствия от этих социально-экономических проблем могут быть куда жестче и серьезнее, чем от коронавируса. Потому что падение экономики от карантинных ограничений, плюс закрытие малого и среднего бизнеса, потеря работы, потеря возможности оплачивать арендные квартиры приводят к росту безработицы.

Он будет динамическим, мы можем потерять два с половиной-три миллиона рабочих мест в самое ближайшее время», – заявил Дубинский.