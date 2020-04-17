До украинцев дошло: внешнее управление уже не нуждается в доказательствах

17.04.2020

Оценивая происходящее на Украине, больщая часть наблюдателей неизменно сходится на том, как все плохо, а будет еще хуже. И если сузить оптику исключительно до рассмотрения социально-экономической ситуации, особенно, в свете неизбежных последствий коронавирусной истории, то, несомненно, такие оценки во многом верны.

Однако общественная жизнь состоит не только из этого. Есть в ней место и позитиву. Вот о нем, разнообразия ради, в этот раз и поговорим.

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Одним из таких позитивов нынешнего этапа развития Украины является то, что значительная часть украинского общества уже готова поддержать шаги, направленные на выход страны из под внешнего управления.

Это не значит, что это произойдет уже завтра и, более того, на горизонте все еще нет политиков и сил, достаточно ресурсно обеспеченных для того, чтобы сдюжить историческую задачу такого масштаба, однако нельзя игнорировать сам факт: впервые за многие годы появился серьезный общественный запрос именно на такую повестку дня. Этот запрос еще не стал доминирующим, но он уже заметен невооруженным глазом.

«Спроси любого украинского национал-«демократа» о том, что делают в Украине бесконечные НГО, существующие на деньги западных правительств, и он либо прикинется дурачком, уверяя в их искренней заинтересованности в развитии нашей демократии, либо скажет прямо: «мы ещё слишком слабы, чтобы вести самостоятельную политику, а Россия, меж тем, напирает – уж лучше быть под Америкой или Европой». Как если смена сюзерена делает это самое «под» – менее унизительным для национального достоинства, а «развитие демократии» в кредит приближает нас к независимости», – пишет один из ярких современных украинских публицистов в своем блоге.

Раньше украинцы в массе своей даже не ощущали самого факта наличия внешнего управления своей страной. Эта тема особо не артикулировалась в СМИ и не ощущалась как проблема. Редкие политики или общественники, поднимавшие тему засилья грантовых фондов, проникавших в самые различные сферы жизнедеятельности и подчинявшие их своим задачам, воспринимались как фрики и маргиналы, а сам серьезный разговор об иностранном влиянии блокировался и клеймился, как конспирология.

Достаточно вспомнить нашумевший доклад подзабытого теперь на Украине экс-нардепа Царева о подготовке цветной революции и роли в этом процессе посольства США или контор вроде USAID или фонда «Возрождение». Все это было озвучено с парламентской трибуны буквально за месяц до реально случившегося переворота, однако тогда докладчика подняли на смех как алармиста даже его однопартийцы-регионалы.

Зато сейчас, по прошествии шести лет после Майдана, люди и структуры, представляющие внутри страны это самое внешнее управление, не только известны всем и каждому, но и их истинная роль в доведении страны до ее нынешнего состояния давно деанонимизирована и стала секретом Полишинеля.

Более того, проводники внешнего влияния стали «токсичны» в глазах массового обывателя именно вследствие публичного вскрытия этой самой связи. Пожалуй, самое яркое доказательство тому, ставший политическим ругательством мем «соросята», прописавшийся в лексиконе украинских политиков и СМИ наравне с такими пейоративами ( словами, выражающими отрицательную или презрительную оценку чего-либо или кого-либо) как «кастрюлеголовые», «рогули» или «щенэвмэрлы».

Сегодня само существование этих самых «соросят» или же «грантоедов» или, как их называли в начале нулевых – «детей капитана гранта» не нуждается в доказывании. Более того, существуют целые сайты, youtube или телеграм-каналы с сотнями тысяч и миллионами подписчиков, которые специализируются на отслеживании и разоблачении разрушительного влияния грантовых структур на украинскую политику и экономику.

Наконец, впервые за всю недолгую украинскую незалежную историю достаточно влиятельные политики и лидеры общественного мнения ставят вопрос о необходимости взять деятельность грантоедов под серьезный государственный контроль, а то и вообще, «выгнать иностранных агентов из страны».

В прежние годы никому и в голову не приходило серьезно интересоваться источниками финансирования многочисленных иностранных благотворителей, озабоченных «построением демократии», «гражданского общества» и «прав человека западного образца» на Украине.

При этом на зарубежные деньги и по каналам с непрозрачным финансированием печатались массовыми тиражами учебники для школ и вузов, проводились тренинги и семинары для будущих «гражданских активистов» и «правозащитников», оплачивались из стажировки и учебы за рубежом, после чего они возвращались в страну, сеять семена свободы и демократии уже в новом качестве – политологов, социологов, ведущих журналистов, а после Майдана – депутатов парламента, министров, чиновников в СНБО и так далее.

В отправленном в отставку в начале марта «кабмине соросят» плотность подобных персонажей достигла своего наивысшего за все годы независимости уровня. Почти все министры, за небольшим исключением, были выходцами из структур иностранного влияния типа BRDO (офис эффективного регулирования во главе с экс-премьером Гончаруком), Украинского Института будущего или же были выпускниками таких кузниц либерально-националистических кадров, как Киево-Могилянская академия или Киевская школа экономики.

Сегодня иностранные агенты сидят на всех этажах госуправления снизу доверху – в парламенте, аппарате СНБО, наблюдательных советах Укрзализницы, Укроборонпрома, во главе таможни и антикоррупционных спецслужб.

При этом они продолжают контролировать и общественный сектор, поставляя власти экспертов, формирующих государственную повестку, оценивающих риски и предлагающих решения, а также обеспечивающих обратную связь с «гражданским обществом» и обладающих монополией на выступление от его имени и толкование сигналов о том, чего же именно это самое «гражданское общество» хочет от власти.

За примерами такого рода смычки – грантоедов при власти с грантоедами в общественном секторе – далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить кампании в защиту таких одиозных персонажей, как Сергей Стерненко, в которых отметились практически все те же самые персонажи и структуры, которые ранее поддерживали ранее покрывавшего Стерненко бывшего генпрокурора Рябошапку, правительство Гончарука, а еще ранее протестовали против «капитуляции» на Донбассе, имитировали всенародную поддержку тотальной украинизации, требовали отставки Сергея Сивохо.

Теперь та же самая публика пишет коллективные письма в защиту «символа Майдана» экс-нардепа Татьяны Черновол, обвиняемой в поджоге офиса ПР в Киеве во время беспорядков 2014 года.

Сегодня на Украине разговоры о том, что страна находится под внешним управлением, перестали быть уделом фриков и маргиналов. А отрицать факт такого внешнего управления становится все труднее даже самым талантливым демагогам. Уже хорошо различимы голоса, требующие введения в стране законодательства об иноагентах и жесткого контроля за их деятельность, вплоть до выдворения из страны и запрета деятельности структур, которые действуют во вред национальным интересам или же не могут отчитаться о своих источниках финансирования.

Такого рода призывы и даже целые телемарафоны, посвященные разоблачению подноготной грантовых организаций и внешнего влияния на украинскую политику, сегодня звучат в эфирах вполне солидных СМИ, озвучиваются депутатами парламента, в том числе от правящей партии.

Нужно сказать, что в подобных требованиях ничего оригинального нет. На Украине в данном случае не изобретают велосипед, а ссылаются на действующий опыт зарубежных стран. В частности, аналогичное законодательство об иноагентах давно работает не только в России, равняться на которую украинским патриотам их бог не велел, но и во вполне европейской Венгрии, откуда при нынешнем премьере Орбане выгнали структуры Сороса, даже проведя соответствуюший референдум.

Более того, даже в таком несомненном оплоте демократии, как США, законодательство о лоббизме, в том числе в интересах иностранных государств и граждан, требует официальной регистрации таких лоббистов и предоставления ими налоговой отчетности.

И лишь на Украине можно десятками лет работать в интересах третьих стран, не стесняясь при этом бить себя в грудь и рвать вышиванку на груди, изображая щирых патриотов.

За последние годы именно под крики о патриотизме из страны было выдавлено множество структур и фондов, а также лидеров мнений, обоснованно или необоснованно подозревавшихся захватившими власть агентами Запада в работе на «пророссийский» вектор. Из структур власти за это же время было вычищено множество чиновников и экспертов, подозревавшихся в лояльности к интересам РФ или соответствующем лоббировании. Более того, совсем свежий арест генерала из СБУ по обвинению в шпионаже на Россию свидетельствует о том, что подобные процессы не прекратились и по сей день.

В этом смысле оформление в медийной и политической повестке сектора, требующего принятия аналогичных мер, но уже в отношении агентов Запада ( хотя бы самых неприкрыто обнаглевших из них) в определенном смысле уравновешивает ситуацию. Создавая условия для, как минимум, конкуренции в «охоте на ведьм».

Понятно, что политики и ЛОМы, ставящие сегодня вопрос ребром о введении законодательства об иноагентах, пока еще недостаточно сильны и не формируют в целом повестку для власти, чтобы сделать свои предложения законом уже сейчас. Однако не оставляет никаких сомнений то, что и Портнов с Лукаш, и Шарий и «коломойские» нардепы Дубинский и Бужанский, и ОПЗЖ, и даже такие националисты, как Игорь Мосийчук, будут идти на ближайшие выборы в том числе и с этими требованиями, формируя общественное мнение в данном направлении.

А это значит, что шансы на то, что представителям внешнего управления на Украине все же прижмут хвост, существенно повышаются.

Это не означает, что Украина автоматически и «по щучьему велению» выйдет из-под внешней зависимости. Для этого мало одного лишь законодательства об иноагентах, и требуются значительные коллективные усилия и политиков и той части общества, которая заинтересована в реальной, а не опереточной независимости.

И путь к такой независимости, если Украине вообще суждено ее достичь, будет долгим. Но дорогу осилит только идущий.