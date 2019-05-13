До украинцев начал доходить весь цинизм сценария «президент Зеленский»

13.05.2019, Киев, Игорь Петров

У миллионов людей, голосовавших за кандидата в президенты Владимира Зеленского, начинают шевелиться волосы на голове от циничности сложившейся ситуации.

Об этом политический аналитик Дмитрий Корнейчук заявил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот сценарий, который разыгрывался на президентских выборах, был стратегический и рассчитывался на несколько шагов вперед.

К власти приводился Зеленский, и одновременно Порошенко отдавалась ниша оппозиционного ура-патриотического политика. И он работал четко на эту нишу, и уже заявил, что остается в политике, чтобы защитить курс на ЕС и НАТО.

Вот в чем циничность всей ситуации. Люди рассчитывали, что в лучшем случае Порошенко будет бежать из страны, а в итоге привели президента, при котором Порошенко становится чуть ли не лидером оппозиции, защитником наших прозападных ценностей, и еще будет нисходить с экрана телевидения.

Это сюр, от которого я думаю, что у тех миллионов людей, которые голосовали за Зеленского, у них, мягко говоря, шевелятся волосы на голове. И это причина того, почему рейтинг Зеленского будет падать с катастрофической скоростью. Ему не помогут ни какие-то виртуальные ролики, ни какие-то сравнения Порошенко с постояльцем египетских отелей, т.е. вся эта клоунада чем дальше, тем меньше будет прокатывать, и тем больше будет разочарование людей в человеке, который, на самом деле, ничего не обещал, и непонятно, что он хочет, потому что выполнять он ничего не собирается, потому что ничего не обещал», – заявил Корнейчук.