До Украины доходит лишь до 40% западной помощи – Бессмертный

Анатолий Лапин.  
11.01.2023 10:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 499
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина, Финансы


Украинцам стоит спокойнее относиться к заявлениям Запада о предоставлении большего количества оружия и техники, потому что до самой Украины доходит не так уж и много.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в Белоруссии, экс-член переговорной группы в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам стоит спокойнее относиться к заявлениям Запада о предоставлении большего количества оружия и техники,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Бессмертного, ожидать прорыва от грядущей встречи формата «Рамштайн» тоже не стоит.

«Я бы рекомендовал спокойно относиться к этой дискуссии, а еще спокойнее к рождественским дискуссиями на эту тему, потому что понятно, что это рождественские дискуссии.

А еще третье. Накануне созыва очередного собрания формата «Рамштайн». Это уже очевидно, потому что в восьмой раз собираются для того, чтобы говорить о помощи Украине, о роли каждого из государств в этой помощи, дают какие-то авансы, называются какие-то цифры. Но, как показала практика, если 30-40% от того, что сказано, будет реализовано, то это все, на что можно рассчитывать Украине», – заявил Бессмертный.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть