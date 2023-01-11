До Украины доходит лишь до 40% западной помощи – Бессмертный

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Украинцам стоит спокойнее относиться к заявлениям Запада о предоставлении большего количества оружия и техники, потому что до самой Украины доходит не так уж и много.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в Белоруссии, экс-член переговорной группы в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бессмертного, ожидать прорыва от грядущей встречи формата «Рамштайн» тоже не стоит.

«Я бы рекомендовал спокойно относиться к этой дискуссии, а еще спокойнее к рождественским дискуссиями на эту тему, потому что понятно, что это рождественские дискуссии. А еще третье. Накануне созыва очередного собрания формата «Рамштайн». Это уже очевидно, потому что в восьмой раз собираются для того, чтобы говорить о помощи Украине, о роли каждого из государств в этой помощи, дают какие-то авансы, называются какие-то цифры. Но, как показала практика, если 30-40% от того, что сказано, будет реализовано, то это все, на что можно рассчитывать Украине», – заявил Бессмертный.