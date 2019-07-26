26.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Местная власть, Политика, Украина
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До увольнения Кличко остались считанные дни

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабмин рассмотрит вопрос о согласовании увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на ближайшем заседании, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сообщил в интервью радио “Новое время”.

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“Согласно Конституции все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед вновь избранным президентом Украины. История проходит абсолютно логично. Так или иначе, он слагает свои полномочия, а дальше идет вопрос назначения. Или назначит Президент Кличко, или не назначит, я не могу сказать. Я на эту тему с Президентом не говорил”, — заявил Гройсман.

Премьер также сообщил, что вопрос по согласованию увольнения Кличко будет вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения.

“Это полномочия президента. Я не мешал предыдущем Президенту назначать глав администраций, и не буду мешать действующему Президенту”, — заверил Владимир Гройсман.

Как сообщал ПолитНавигатор, 24 июля Офис Зеленского направил в Кабмин письмо касательно представления на увольнение председателя КГГА.

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