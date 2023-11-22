До весны крупных сражений не будет – военкор

Владимир Гладков.  
22.11.2023 19:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 800
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Поскольку ВСУ на крупное наступление уже неспособны, а российская армия продолжит перемалывать противника в активной обороне, до весны крупных подвижек линии боестолкновения не будет.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Николай Долгачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку ВСУ на крупное наступление уже неспособны, а российская армия продолжит перемалывать противника в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Значительных изменений линии фронта нет, бои идут за опорные пункты. Но эти движения фронта очень небыстрые, здесь можно говорить о тактике активной обороны. Наши удерживают линию фронта, главная задача на данный момент – удержать.

Очень высокую роль играет авиация, артиллерия, и воздушные средства поражения современного образца, БПЛА разных типов. Так, примерно, идёт боевая работа», – сказал Долгачев.

Он подчеркнул, что до весны никаких крупных подвижек фронта не будет.

«Каких-то прорывов, больших движений, огромных скоплений – мы не наблюдаем. Думаю, что до весны мы крупных сражений и не увидим.

При этом на полигонах постоянно находятся наши подразделения. И те подразделения, которые на ЛБС, они тоже постоянно выдвигаются на полигоны – обдумывать новые шаги, основываясь на приобретённом опыте», – подытожил военкор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть