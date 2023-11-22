До весны крупных сражений не будет – военкор

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Поскольку ВСУ на крупное наступление уже неспособны, а российская армия продолжит перемалывать противника в активной обороне, до весны крупных подвижек линии боестолкновения не будет.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Николай Долгачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Значительных изменений линии фронта нет, бои идут за опорные пункты. Но эти движения фронта очень небыстрые, здесь можно говорить о тактике активной обороны. Наши удерживают линию фронта, главная задача на данный момент – удержать. Очень высокую роль играет авиация, артиллерия, и воздушные средства поражения современного образца, БПЛА разных типов. Так, примерно, идёт боевая работа», – сказал Долгачев.

Он подчеркнул, что до весны никаких крупных подвижек фронта не будет.

«Каких-то прорывов, больших движений, огромных скоплений – мы не наблюдаем. Думаю, что до весны мы крупных сражений и не увидим. При этом на полигонах постоянно находятся наши подразделения. И те подразделения, которые на ЛБС, они тоже постоянно выдвигаются на полигоны – обдумывать новые шаги, основываясь на приобретённом опыте», – подытожил военкор.