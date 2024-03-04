«До Винницы или Львова»: российский губернатор о новых границах РФ

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Никаких переговоров и компромиссов с Украиной не должно быть. Россия должна воевать до окончательно победы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил Евгений Балицкий, губернатор Запорожской области, вошедшей по итогам референдума в состав РФ.

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У него поинтересовались, нет ли у него ощущения, что близится диалог между сторонами конфликта на Украине.

«Если говорить о моем субъективном мнении, я категорически против переговоров с фашистами. В принципе против. Только до полной победы. Это моя точка зрения, и я думаю, что смогу ее сохранить. Мы бы очень не хотели, чтобы любое тление фашизма осталось. Нам сегодня пришлось доделывать за нашими дедами, и нужно, чтобы нашим детям не пришлось переделывать за нас и сталкиваться с фашизмом. Я очень надеюсь, что до полной победы, потому что иначе это всё опять возникнет», – сказал Балицкий.

По его словами, полная победа – это освобождение всей территории Украины.

«Ну это обсуждаемо — может, до Винницы, может, до Львова. Но главное, что мы должны это закончить. Да, больно. Да, тяжело. Да, приходится себе в чем-то отказывать. Но если мы это не закончим сейчас, нашим детям придется это делать всё равно. Без вариантов — из этой страны американцы и англичане снова накачают «бешеную собаку». Поэтому контроль над этой территорией должен быть», – считает губернатор.

Издание уточнило, что подразумевается под контролем над территорией.

«Я лично думаю, что это должна быть Российская Федерация, как было при царях. Если это будет какой-то протекторат, какая-нибудь иная форма существования — это всё опять может повториться», – резюмировал Балицкий.