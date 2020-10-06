До вмешательства в Карабахский конфликт следует покончить с киевским режимом – Стрелков

06.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Турция ведет планомерное вторжение в Закавказье, и в случае удачи, Анкара перейдет к закреплению успеха на Причерноморье в союзе с Украиной.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Турки взялись за дело всерьёз. Если бы просто турецкая коалиция действовала только руками азербайджанцев, то это был бы один коленкор. Мы имеем совсем другое, мы имеем прямое участие Турции фактически в этих боевых действиях, что, кстати, и наряду с турецкой авиацией, которая передана фактически в использование, в аренду Азербайджану, свидетельствует о далеко идущих целях.

И в этой ситуации Российской Федерации надо четко, однозначно и окончательно понять, что ни о каких «друзьях Реджепах» речи не было и не будет.

Турция является нашим противником, в том числе Российской Федерации, во всем Причерноморском регионе и будет нашим противником, и что мы в случае победы над Арменией, решительной победы, мы действительно можем получить украино-турецкую коалицию в чистом виде, и воевать придется на двух фронтах не только с турками, но и с Украиной. И России нужно готовиться к этому.

Если сейчас, я подчеркиваю, вмешательство российских сил в карабахский конфликт может привести к растаскиванию наших вооруженных сил, наших ресурсов по разным фронтам, то это не значит, что надо спокойно наблюдать за тем, как турецко-азербайджанская коалиция громит Армению», – заявил экс-командир.

«Это не схватка двух стран, жители которых являются нашими бывшими соотечественниками. Это фактически новое турецкое вторжение в Закавказье, и следующим будет Причерноморье. На мой взгляд, речь сейчас должна идти о том, что, не ликвидировав украинский фронт любыми способами – военными, дипломатическими, какими угодно, встревать нам в закавказский конфликт чревато. А его надо ликвидировать, этот украинский фронт, перед тем, как действовать на всех остальных направлениях», – сказал Стрелков