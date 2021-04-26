«До выстрела не падаем»: навальнисты выписали себе в адвокаты американского агента

26.04.2021, Москва, Елена Острякова

Прокуратура Москвы приостановила сегодня деятельность штабов Навального по всей стране до решения по иску об экстремизме.

Кроме того, она обратилась в Мосгорсуд с просьбой приостановить деятельность организации-иноагента «Фонд борьбы с коррупцией», также созданной блогером-уголовником.

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Сделать это самостоятельно прокуратура не могла, из-за другого юридического статуса ФБК. Суд примет решение 29 апреля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Штабы Навального по всей России заявили о прекращении работы в прежнем формате и заморозке своих страниц в соцсетях.

«Работать в прежнем формате мы больше не можем. Это небезопасно для наших сотрудников и наших сторонников», — говорится в сообщениях в телеграм-каналах штабов.

«Начиная с сегодняшнего дня, на этой странице не будет появляться никакой информации. Она будет заморожена. В ближайшее время мы поменяем у нее название и максимально обезличим. Это же произойдет и с остальными страницами нашего штаба в социальных сетях», — сообщается в телеграм-каналах.

При этом заморожены страницы штабов ВКонтакте, твиттере, инстаграме и других соцсетях. Однако объявлено, что в дальнейшем они будут переименованы и продолжат работу до того момента, как суд признает организацию блогера-уголовника экстремистской.

Ожидается, что это также произойдет на этой неделе.

Забавно, что при этом директор ФБК Иван Жданов озабочен только поступлением пожертвований от своих сторонников.

«Хочу уточнить важное. Пока нет запрета деятельности ФБК. Нам запретили только определенные действия, например, публиковать информацию на определенных страницах. Поэтому пожертвования ФБК не несут в себе никаких рисков до решения суда по существу.

До момента, как такие риски возникнут, мы автоматически отключим возможность нам жертвовать. Это касается именно ФБК.

Что касается штабов, то возможность жертвовать штабам мы отключаем уже сейчас», – написал Жданов в своем «фейсбуке».

Сегодня же в Мосгорсуде состоялась предварительная беседа по делу. Адвокаты Навального явились на нее с двумя огромными пакетами бумаг. Кроме того, им предстоит ознакомиться еще с 10 кг бумаг уже в суде. Сам суд будет засекречен, поскольку, как ожидается, в ходе процесса разговор пойдет о гостайне.

дело навальнистов-экстремистов в печатном виде



Работавший ранее в силовых структурах политолог Сергей Карнаухов утверждает, что один из адвокатов Навального Иван Павлов тесно связан с западными спецслужбами.

«Появление в процессе адвоката Ивана Павлова является важным индикатором, окрашивающим процесс по признанию ФБК и Штабов Навального в цвет «внешнего фактора», с преобладанием красных полос и белых звёзд на синем фоне. Фигура самого Ивана Павлова более чем примечательная с точки зрения компетенции ФСБ РФ. Это касается как его «Пражского клуба», так и супруги, покинувшей нашу страну по пикантным обстоятельствам, на которые ей указали наши спецслужбы», – написал Карнаухов в своем телеграм-канале.

«Это влечет серьезные последствия для деятельности организации — ее запретят. Возможно, и какие-то уголовно-правовые последствия здесь. Но не будем забегать вперед — раньше выстрела не падаем», – сказал сам Павлов.