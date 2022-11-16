До зубов вооружённая российская армия ударит в декабре – Марков

16.11.2022  18:40 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина
Новости Украины

После того, как мобилизованные 300 тысяч россиян пройдут боевое слаживание и отправятся на фронт, российская армия должна будет перейти в наступление.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После того, как мобилизованные 300 тысяч россиян пройдут боевое слаживание и отправятся на фронт,...

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По словам Маркова, главный вопрос сейчас к российской экономике, которая должна вооружить и оснастить мобилизованных всем необходимым.

«Главная причина отступления – то, что украинская армия в два раза больше на фронте, несмотря на то, что население Украины в пять раз меньше. Главная причина сейчас уходит, поскольку у нас 300 тысяч мобилизованных, эксперты говорят, что примерно 250 тысяч на фронте у Украины и 160 тысяч на фронте у российской армии, включая корпуса ДНР и ЛНР. Если туда придет 300 тысяч, то это будет у нас уже не 160 тысяч, а 460. Ну, часть придется отвести, но все равно в полтора раза больше будет российской армии на фронте к началу декабря. Они должны наступать, должны опять освобождать территории. Вот это наш подход.

Единственное, что нас может сдержать, – это сможет ли наша экономика вооружить эти 300 тысяч, потому что эти 300 тысяч мобилизованных должны быть не ордой с автоматами Калашникова, не толпа. Это должна быть современная армия, оснащенная современным оружием», – заявил Марков.

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