«Добить, обороняться или договариваться»: что хочет Запад от России?

Вадим Москаленко.  
31.01.2023 11:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Запад, Россия, Украина


На Западе есть две крайние точки мнений относительно конфликта на Украине – договариваться с Москвой или добить Россию.

Об этом в эфире интернет-канала «Аpasov» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западе есть две крайние точки мнений относительно конфликта на Украине – договариваться с...

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«ЕС, НАТО, особенно США как лидеры, эта группа наших союзников имеет две партии при власти и одну контрэлитарную партию. Часть союзников считает, что надо остановиться только на отражении атак, что нанесение любого поражения России приведёт к ядерному конфликту или масштабированию войны на другие регионы мира – Россия подожжёт Ближний Восток, Латинскую Америку или Прибалтику через Беларусь, куда дотянется. Наиболее характерные представители этой партии – Германия, США и страны Западной Европы.

Вторая партия – это Британия, балтийские страны, Польша, считают, что Россию надо добивать, что надо воспользоваться той слабостью армии, коррумпированностью, и добивать.

И третья партия – контрэлитарная – которая считает, что с Россией надо договариваться. Это, прежде всего, Венгрия и часть оппозиционных элит Германии, Франции, всех стран Запада. Даже в США Трамп считает, что с Россией необходимо договариваться», – описал ситуацию эксперт.

По его словам, несмотря ни на что, все партии так или иначе настроены не в пользу Москвы, однако у каждой разный подход к Украине как к расходному материалу.

«Сейчас при власти первые две партии – обороны Украины и разгрома России. Но третья тоже ждёт своего шанса. А если война затянется, то по-разному будет проходить, иногда будут побеждать представители первой или второй, как сейчас в Чехии, иногда представители третьей парити. Они ждут своего шанса.

Поэтому иногда мы видим такую какофонию сигналов со стороны наших западных партнёров. Единства во взглядах нет, хотя и доминирует позиция, что нельзя ни в коем случае дать России выиграть эту войну», – объяснил Бортник.

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