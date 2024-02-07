Добиться превосходства в войне беспилотников пока не получается – Онуфриенко

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«Битва беспилотников» на линии боевого соприкосновения не выявляет преимущества какой-либо из сторон. Паритет достигается временно, как только появляются новые прошивки или средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» сообщил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, у противника беспилотников было нормально, и у нас нарастили их производство, так что можно говорить о паритете. Но на разных участках фронта ситуация развивается по-разному: в этом же участвуют не только беспилотники, но ещё и есть средства радиоэлектронной борьбы. Насколько успешно подавлены частоты противника, насколько успешно подготовлены операторы беспилотников, плюс масса нюансов в управлении беспилотниками и в качестве подготовки специалистов. Скажем, никогда место старта беспилотника не должно совпадать с местом нахождения оператора. Между тем в большинстве случаев это не так», – отметил он.

Эксперт добавил, что у противника отдельные участки фронта обеспечены средствами обнаружения беспилотников. Такая линия РЭБ растянута вдоль всей линии боевого соприкосновения, и по датчикам, которые моментально реагируют на включение беспилотника, определяется его местонахождение определяется с точностью до нескольких метров.

«Если у противника есть прямая связь со средствами подавления, грубо говоря, с полковыми миномётами, и если мы говорим об FPV-дронах, которые работают максимально близко к линии фронта, на расстоянии в 3, 5, 7 км, то это вполне достижимо 120 миллиметровыми миномётами. Есть батарея, есть связь с подавлением, наносится удар, пожалуйста. Мне известны случаи, когда расчёт FPV-дронов вышел к линии фронта, погиб. На следующий день выходит следующий экипаж операторов, погиб. Третий погиб, четвертый сообщает, что у них технические неполадки, из-за морозов сели аккумуляторы, выйти не можем. Начинается, простите, саботаж», – констатировал Онуфриенко.

По его словам, нужно комплексное решение, в котором участвуют средства РЭБ, беспилотники, командиры подразделений, средства прикрытия операторов беспилотников и поддержка качества самих беспилотников.

«Мы всё время говорим, что нужно создавать многочисленные группы подготовки операторов, подготовленные специалистами, а не любителями. Не людьми, которые в состоянии собрать беспилотники, таких достаточно много. А людьми, которые понимают суть, принцип работы этих беспилотников. Целый комплекс решений. Очень многое зависит от понимания командирами, что важно иметь там не 1 тысячу беспилотников, а хорошо подготовленных операторов этих беспилотников и средства РЭБ, с которыми у нас тоже есть проблемы», – указал эксперт.

Подобных проблем множество как с нашей стороны, так и у противника. И их сочетание определяет оперативную обстановку с «птичками» на каждом участке фронта.

«Помните, под Авдеевкой жаловались офицеры, что у нас в воздухе одновременно до трёхсот БПЛА находится? Перестали жаловаться. В Крынках, наоборот, уже мы жаловались. Туда подтянули на правый берег Днепра бригаду, и длительное время там беспилотники царствовали в воздухе. В какой-то момент появилась новая версия прошивки, новые операторы – и ситуация стала меняться. Прорвали систему, начали на правом берегу выявлять и уничтожать противника, и ситуация поменялась опять. И это будет продолжаться до бесконечности», – заключил Онуфриенко.