Добьёмся, что по России пойдёт клич «Вставай страна огромная» – нацист Лапин всполошился

Чтобы заслужить одобрение бандеровцев, бежавшие из России террористы должны взять в блокаду город Белгород и объявить о создании собственного государства.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, бывший боевик «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идея в принципе неплохая, а исполнение как всегда у нас, ни к чёрту. Причина очень простая – цель, которую преследует эта операция. Использовать россиян, которые хотят бороться против кого?

Против россиян, или против режима Путина? Хотел бы уточнить, а сегодня нас убивает кто, режим Путина, или российские солдаты?

То есть, информационно это уже проигрышная ситуация. Не понимаю этого. Ну, зашли, взяли село, и что с того? Какая цель? Если бы зайти, и взять в блокаду Белгород – это понятно, Белгородская народная республика, и дальше по тексту», – сказал Лапин.