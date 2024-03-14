Добьёмся, что по России пойдёт клич «Вставай страна огромная» – нацист Лапин всполошился

Вадим Москаленко.  
14.03.2024 21:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы заслужить одобрение бандеровцев, бежавшие из России террористы должны взять в блокаду город Белгород и объявить о создании собственного государства.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, бывший боевик «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы заслужить одобрение бандеровцев, бежавшие из России террористы должны взять в блокаду город Белгород...

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«Идея в принципе неплохая, а исполнение как всегда у нас, ни к чёрту. Причина очень простая – цель, которую преследует эта операция. Использовать россиян, которые хотят бороться против кого?

Против россиян, или против режима Путина? Хотел бы уточнить, а сегодня нас убивает кто, режим Путина, или российские солдаты?

То есть, информационно это уже проигрышная ситуация. Не понимаю этого. Ну, зашли, взяли село, и что с того? Какая цель? Если бы зайти, и взять в блокаду Белгород – это понятно, Белгородская народная республика, и дальше по тексту», – сказал Лапин.

Он подчеркнул, что глупый наскок приведёт только к мобилизации российского общества против Украины.

«Какой информационный шум нас интересует? На территории ЕС мы покажем, что РДК взяли село бабкино? Никакого информационного шума. А российские медиа контролируем не мы, а Путин.

Какой будет поднят там информационный шум? Он, кстати, уже показывает, что зашли наёмники. Доиграемся, что будет клич «Вставай, страна огромная», и 140-миллионаая страна пойдёт мобилизовываться», – добавил радикал.

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