Добкин готов на союз с бандеровцами: Пророссийских не осталось

07.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Бывшие члены Партии регионов ради спасения Украины готовы к союзу с партиями, эксплуатирующими бандеровскую идеологию, – пророссийских политиков в стране уже не осталось.

Это следует из выступления в эфире онлайн-студии «CapitalTV» харьковского депутата Верховной Рады Михаила Добкина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы будущий президент, кем бы он или она ни был, мог эффективно вести страну в нужном направлении, необходимо будет создать систему балансов – противодействий во всех уровнях власти.

К примеру, если президент Тимошенко, премьер-министр Вилкул, парламент контролирует Зеленский. Либо спикер, либо от его политической силы руководитель парламента. Тогда будет чёткое взаимопонимание, и все будут друг с другом договариваться, чтобы вынести единое решение», – предложил Добкин.

«Если опять кто-то начнёт перетягивать на себя одеяло и начнёт действовать в рамках «я здесь царь-хозяин, что хочу, то и делаю», это приведёт к печальным последствиям.

Янукович из-за того, что перетянул на себя, был вынужден бежать, спасая свою жизнь, у Порошенко горит земля под ногами и уже начинает гореть небо над головой, но я думаю, что третьего урока уже никому не надо извлекать.

Подбирать всех, кто может принести пользу. И не говорить – эти правильные, эти неправильные, патриот – не патриот, проукраинские – пророссийские.

Здесь все, кто остался, уже по умолчанию проукраинские», – добавил нардеп.