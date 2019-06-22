Добкин и Смешко устроили грызню в прямом эфире украинского ТВ

22.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Бывший губернатор Харьковской области, ныне депутат Михаил Добкин и экс-глава СБУ, председатель партии «Сила и честь» Игорь Смешко устроили перепалку с взаимными обвинениями в студии телеканала «Наш», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Добкин высказал Смешко претензии по поводу членов его партии, которых депутат назвал «нечистью».

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«Вы назвали, как офицер и генерал, свою партию «Сила и честь», а понабирали туда всякую нечисть. Так вот скажите, зачем вы тогда так партию назвали? У вас там находится Денисенко, который писал огромное количество лжи в отношении меня и семьи, который радовался, когда у меня пожар был в доме, и очень сильно огорчился, что никто не погиб. Как вы понабирали такую нечисть?» – обратился он к оппоненту.

Смешко ответил, что как офицер спецслужб очень сожалеет о том, что Добкин до сих пор находится в политике, а не «сидит».

На это экс-губернатор заявил, что считает собеседника «абсолютно импотентным офицером».

«Я забираю свои слова об уважении, поэтому оставайтесь со своей нечистью, а «силой» вас можно будет назвать после выборов, когда вы наберете свои полтора процента», – добавил Добкин.

В ответ от экс-главы СБУ прозвучали обвинения в выступлении на стороне «агрессора», «предательстве страны» и «коммерционно-криминальной деятельности».

«Вы возглавляли Службу безопасности Украины, что вам мешало остановить мою, как вы говорите, криминальную деятельность? Обилечивание киоскеров? Крышевание наркотиков и покрывательство преступников? До меня руки не дошли?» – парировал Добкин.

В завершение разговора экс-глава спецслужбы пообещал бывшему харьковскому губернатору закончить разговор «в другом месте».