Добкин мечтает уничтожить Россию, а его друзья-нацисты уничтожают Слобожанщину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Экс-губернатор Харьковской области, новоиспеченный диакон Украинской православной церкви отец Михаил Добкин обвиняет россиян в совершении военных преступлений на Украине и мечтает о мести.

Об этом он заявил в интервью изданию Бабель.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«…Мы их не насилуем, не убиваем их родителей, не грабим их дома, не хвастаемся своей безнаказанностью и не говорим, что их нужно стереть с лица земли. Хотя, если честно, хочется. Сейчас уже такое состояние, что хочется», – сказал Добкин.

Наивные у отца Михаила представления о том, кто грабит и насилует на Украине. Очевидно, друзья из Кракена не проинформировали его о своих последних «подвигах» в Харьковской области. Не заслужил, значит, доверия нацистов, даже обменяв «на камеру» стального друга-Харлея на микроавтобус для ВСУ…

Впрочем, «Кракенов» ВСУ не интересуют. Армия – это пушечное мясо. Сейчас оно тысячами неучтенное гниет под Изюмом.

Даже в далеком от зоны боевых действий Краснокутске на городском кладбище ежедневно роют до полусотни новых могил для украинских военных. Все они, разумеется, попадут в число «пропавших без вести», то есть казна не обеднеет на компенсации для семей погибших солдат.

«Кракены» в мясорубку не лезут. У них другие задачи, это каратели и мародеры. Во время контрнаступления на севере Харьковской области нацисты занимали либо населенные пункты «серой зоны» либо оставленные российскими войсками. И немедленно принимались за «работу».

В поселке Циркуны под Харьковом после захода «Кракенов» в домах остались голые стены. По иронии судьбы в первую очередь пострадали дома тех семей, которые бежали от «российской окупации», оставив только охрану. Охранников нацисты выдворили под урозой расправы, и беспрепятственно вывозят из поселка все сколь-нибудь ценное.

В Харьковской областной военной администрации в упор не замечают происходящего в Циркунах. В ХОВА с удовлетворением отметили, что поселок «приходит в себя после нашествия рашизма».

«Тем увереннее завтрашний день, когда, планируя первые рабочие шаги в Циркунах, встречаешь с первой минуты главу ОТГ (объединенная территориальная громада) Сикаленко Николая Васильевича, которого лишали свободы на семь дней и не достигли сотрудничества», – радуется первый заместитель председателя ХОВА Александр Скакун.

Надо полагать, Сикаленко, «героически» отказавшийся сотрудничать с ВС РФ, легко нашел общий язык с грабителями.

Тот же Скакун жалуется, что в большинстве «освобожденных» населенных пунктов невозможно найти представителей местной власти.

«Необходимо мгновенно возобновлять действие законов Украины, но иногда, к сожалению, сразу разворачивая работу в освобожденной громаде, не могу найти ее главу и актив», — отметил Скакун.

Еще бы! Областная прокуратура неутомимо штампует «подозрения», в том числе авансом для администрации тех населенных пунктов, которые находятся под контролем союзных сил.

Как сообщает глава ХОВА Олег Синегубов, «около 15 коллаборантов на Харьковщине либо уже получили подозрения, в том числе и заочно, либо получат в ближайшее время». По данным чиновника, с «оккупантами» сотрудничали представители Волчанской, Купянской, Балаклейской, Старосалтовской, Ольховской территориальных общин.

СБУ также сообщает об измене в Волчанском суде.

Председатель «пыталась создать незаконный орган оккупационной судебной власти РФ и склоняла других чиновников к сотрудничеству с представителями оккупационной администрации». И разумеется, как нацистские подразделения, так СБУ и прокуратура на «освобожденной» территории не ограничиваются «чистками» представителей власти. Частой сетью вылавливают также рядовых «коллаборационистов».

Чтобы получить срок за «сотрудничество с оккупантами» достаточно участвовать в раздаче гуманитарной помощи, которую привозят российские военные и волонтеры. Иногда даже взять паек… А уж показать «врагам» дорогу тянет на государственную измену. Именно так произошло с 30-летним жителем Харьковской области.

«Досудебным расследованием установлено, что мужчина показал россиянам безопасный путь из Старого Салтова в Ольховку. В дальнейшем мужчина на собственном автомобиле сопровождал «кураторов», демонстрируя беспрепятственный путь в село. Задержанному сообщили о подозрении по факту государственной измены. Ему грозит лишение свободы сроком от 15 лет или пожизненное тюремное заключение», – сообщила пресс-служба областной прокуратуры .

Все это, конечно, только верхушка айсберга. Жители перешедших под контроль Киева сел и поселков оказались в руках обозленных «побратимов» убийц, доживающих последние дни под «Азовсталью». Какова будет цена временной «перемоги» нацистов для мирных жителей, мы узнаем только после освобождения захваченных нацистами населенных пунктов. Которое тоже будет иметь немалую цену.

Нацисты по-прежнему верны опробованным в Мариуполе методам ведения боевых действий. В лицее села Слобожанское уже оборудовали опорный пункт, на территории разместили танки и бронетранспортеры. Подходы к зданию заминированы…