Добкин объяснил, почему Запад дал пожить Украине между майданами

04.06.2020, Киев, Игорь Петров

Запад мог бы добиться от Украины всего, что имеет сейчас, уже при Ющенко, но предпочел сначала вырастить в спокойных условиях фанатично преданное молодое поколение, готовое убивать.

Об этом в беседе на телеканале «112 Украина» сообщил бывший глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думал, почему после Ющенко не удержали все то, что пришлось захватывать заново вооруженным переворотом? Чего не хватило нашим западным «партнерам», чтобы с 2005-2006 года иметь все то, что они имеют сейчас? Ведь они завели огромное количество людей в СБУ, привели в Минюст своего «малюську» по фамилии Зварыч, они делали все то же, что сейчас. Но потом вдруг они резко сдали назад… И они ничего не делали, чтобы помешать избраться Януковичу.

Я считаю, что Януковича «вели» на президентские выборы те самые люди, которые в 2014 году сделали все, чтобы он уехал из страны и готовы были даже убить его здесь. Это люди, которые режиссировали здесь все, что происходило, которые представляют интересы Государственного департамента США, сегодня они работают в посольстве на разных должностях.

Я искал причину, почему они Ющенко выкинули, дали стране еще 10 лет жить своей жизнью. И только в 2014 году все это схлопнули и получили тот формат, к которому мы шли еще в 2004 году. Я понял – чтобы получить всю полноту власти в стране им необходима была здесь армия людей, которая бы выполняла всю грязную работу, которую не могут выполнить они.

В 2004 году еще не выросло поколение молодых людей, которые готовы были убивать за идею. Они их вырастили за 10 лет, начиная с 2004 года. Выращивали по-разному. Кто-то получал опыт, знания, навыки, главное – накачивался идеологически об исключительности Украины, о плохой России – все то, что сегодня стало частью государственной политики. Они делали это через клубы фанатов в различных городах», – рассказал Михаил Добкин.