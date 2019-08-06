Добкин признал: Харьков сдали чертям и обезьянам

06.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин, некогда обещавший не допустить в свой родной регион майданщиков, но «сливший» протесты весной 2014 года под предлогом отсутствия помощи Москвы, после ухода Петра Порошенко решил озвучить нелестные характеристики в адрес окружения экс-президента.

«Нашу страну – умную, образованную, цивилизованную, подарившую миру нобелевских лауреатов, людей, которые были двигателями прогресса – научного, технического, культурного, нас превратили в глухое село.

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Превратили, я не буду подбирать слов, превратили черти, ничего в своей жизни никогда не создавшие, которые спустились с гор за солью, – их поймали, взяли в политику и они на пене мусора, который породила волна переворота 14-го года, получили высокие должности», – сказал Добкин в эфире телеканала «Наш».

«Вы посмотрите даже на их лица, посмотрите на Пашинского – он чистая обезьяна и внешне, и по поведению. Посмотрите на Парубия – это же вообще ирония судьбы – спикер с дефектом речи. Такого быть в принципе не может. Спикер парламента, который не выговаривает 30-ть букв из алфавита.

Посмотрите на Порошенко – это венец бескультурья, безвкусицы, чертизма, если хотите. И он прививал обществу, многомиллионной стране правила поведения. При этом, попирая любые понятия в отношениях между людьми», – сокрушается экс-губернатор.