Добкин угрожает посадить Януковича в тюрьму

12.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в любом случае вернется в страну и ответит за то, что бежал, бросив страну на растерзание и погрузив ее в хаос.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире интернет-канала Povesti заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин.

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По его словам, сегодняшний Янукович – это просто «тело», которое умерло морально.

«Конечно, вернется. Вернется и сядет в тюрьму за то, что сбежал, когда он был президентом. Не за то, что он предал, нет. Он сядет за прогулы в своей работе. Он же, будучи президентом, не выходил на работу, это привело к тяжелым последствиям. Поэтому он будет за это отвечать”, – сказал Добкин.

“Почему мы должны взять и забыть то, что главный человек, наш полководец, взял и сбежал с поля боя в 14-м году? Почему мы должны забыть всех, кто имел большие погоны генеральские, что они взяли и уехали, и оттуда поучали нас как жить, как делать правильно и неправильно. Бомбили Донбасс, откуда большинство из них родом, Донбасс бомбили, люди погибали. Я не с негативом это говорю про Украину, я говорю просто как факт – погибали люди на Донбассе, они туда приехали хотя бы? Туда хотя бы приехали, поддержали людей? Не говорю материально – морально”, – добавил политик.

“А чего мы должны их прощать, чем они лучше тех, кто рядом с Порошенко разбивал эту страну с этой стороны?.. Если бы он [Янукович] не убежал, скорее всего бы он погиб здесь. Но он бы своей смертью защитил огромное количество других жизней, он сохранил бы страну и территориально, и ментально. Он бы жил в памяти. Он умер бы физически, но не умер морально. А так получилось наоборот – он морально умер, а физически он живой. Это тело, а не Янукович, морально его нет», – заявил Добкин.

Отметим, что Добкин во время государственного переворота 2014 года занимал должность харьковского губернатора. Именно в Харьков изначально прибыл покинувший Киев Янукович, но не получил поддержки от местных властей, после чего уехал в Донецк, а затем в Крым, откуда был вывезен в РФ.

При этом близкий соратник Добкина харьковский мэр Геннадий Кернес сегодня открыто заявляет о своей поддержке президента Порошенко.