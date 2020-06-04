«Доблесть, честь и патриотизм» – Коровин об основных качествах ЧВК «Вагнер»

04.06.2020, Москва, Игорь Антонюк

ЧВК «Вагнер» стала образцом русского патриотизма и брендом страны. К такому выводу пришёл директор фонда «Центр геополитических экспертиз», член Общественной палаты России Валерий Коровин после появления вброса турецкого СМИ о частной военной компании из РФ. Совершенная на сотрудников структуры информационная атака – это демонстрация слабости Запада, пытающегося скрыть провал США на Ближнем Востоке.

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Некоторые российские СМИ, в частности «Росбалт», подхватили фейк турецкого правительственного издания Anadolu о якобы двоих россиянах из ЧВК «Вагнер», которые заболели коронавирусной инфекцией в Ливии. Однако никаких доказательств приведено не было. Турецкое информационное агентство сослалось на одного из генералов нелегитимного ПНС. Однако имя собеседника турок неизвестно.

Валерий Коровин объяснил, почему ЧВК «Вагнер» так активно демонизируется зарубежными СМИ, став настоящим страхом для Запада. Эксперт обратил внимание на то, что все международные и внутренние конфликты сопровождаются вбросами о российской ЧВК, поскольку Вашингтон не желает признать собственный провал в ближневосточном регионе и потерю позиций на международной арене.

Коровин пояснил, что именно на Ближнем Востоке начался закат американской глобализации и доминирования, поэтому США связывают свои неудачи с ЧВК «Вагнер». Политолог отметил, что проект Вашингтона посыпался сразу после того, как Россия при минимальной субъективности воспрепятствовала разрушению Сирии.

Директор фонда «Центр геополитических экспертиз» заявил, что сегодня РФ старается стабилизировать обстановку в Ливии, поэтому и появляется столько информационных атак. Эксперт отметил, что агрессивная риторика Запада обусловлена стратегическими и политическими ошибками США, которые указывают на мнимость американского могущества.

По мнению Коровина, действия ЧВК «Вагнер» опираются на патриотические взгляды и преследуют цель – отстоять интересы России. Эксперт заявил, что здесь есть как плюсы, так и минусы, однако эти нападки нужно воспринимать стоически, поскольку они подтверждают некую растерянность США.

По словам эксперта, качества ЧВК «Вагнер» – это доблесть, честь и отстаивание интересов государства. Коровин убежден, что российская ЧВК стала брендом и образом патриотизма. По его мнению, Запад отводит внимание от собственных нарушений, совершая нападки ради уничтожения национальных скреп, символов России и русского духа.

Политолог пояснил, что все, кто боятся конкуренции с РФ, пытаются осквернить и нанести удар по нашему патриотизму, что объясняет вбросы на отечественную ЧВК «Вагнер». В действительности российская военная компания представляет собой добровольческую структуру, куда идут люди со стратегическим мышлением, переполненные патриотизмом и стремящиеся отстоять интересы страны в любой точке планеты.

Коровин добавил, что сотрудники ЧВК «Вагнер» – миротворцы, защищающие помимо российских интересы притесняемых стран. По его мнению, главной заслугой отечественной ЧВК стало спасение сотен тысяч людей, по воле случая оказавшихся в центре того или иного конфликта. Директор фонда «Центр геополитических экспертиз» назвал это геополитическим патриотизмом большой России, мыслящей себя субъектом истории и справедливости далеко за пределами РФ.

Резюмируя, член Общественной палаты России заявил, что ЧВК «Вагнер» простирает интересы там, где подпирается справедливость, где не только РФ сталкивается с вероломством и наглостью Запада, а также там, где униженные и оскорбленные нуждаются в помощи.