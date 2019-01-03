«Добро пожаловать в ад» – в Киеве поздравили украинцев с Новым годом

03.01.2019, Киев, Владимир Гладков

С началом предвыборной гонки Украина вступает в очень жёсткий и тяжёлый период передела власти.

Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это будет очень сложный год. Если говорить политологическим языком – год транзита власти. Транзит власти – это передача, изменение, коррекция власти, состав власти, состав коалиции в парламенте», – отметил он.

Также Карасёв добавил, что Украина вступает в очень тяжёлый период «трёх месяцев ада».

«И если говорить про предвыборную кампанию, в которую мы уже официально вступаем, это будет три месяца ада. Счастье, возможно, будет потом, но сначала будет очень неспокойная, тревожная, жесткая, в стиле «жесть», ситуация и период.

Как в одном голливудском блокбастере: «Добро пожаловать в ад». И это не преувеличение, к этому действительно нужно готовиться, потому что если ты предупреждён – значит вооружён», – резюмировал он.