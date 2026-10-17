Доброполье. Российские бойцы в центре города, но ВСУ ещё не зачищены
Российские подразделения закрепились в центре Доброполья, успешно отбивая контратаки ВСУ.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В решающую фазу входит операция по захвату Доброполья. Есть очень много свидетельств, сообщений прямо из окопов, – о появлении дронов снабжения в центре города. Это значит, они снабжают бойцов, которые там засели в этих разрушенных зданиях, в руинах.
На прошлой неделе мы обсуждали только южные районы, сейчас уже разговор идет и о центральных районах.
Также идёт продвижения российской армии с двух сторон, с севера и с юга. И, в общем, украинские контрудары не достигли своей цели сейчас.
Первый корпус Национальной гвардии наносит удар севернее, через Золотой Колодезь от Нововодяного, пытается косым ударом выйти в тыл этой группировки, которая наступает на Доброполье, и там идут активные бои, но контрудар не получился, он остановлен», – сказал Ширяев.
«Оперативное окружение, охват Доброполя и захват его центральных районов продолжается. Если так пойдет, через несколько недель мы просто констатируем полный захват.
Северные кварталы Доброполя до сих пор полностью контролируются украинской армией. И они снабжают своих бойцов до сих пор автомобилями. Это довольно уверенный контроль.
Если бы был полный контроль российской армии, их бы просто перебили всех. Раз они все-таки время от времени проскакивают, идёт борьба в воздухе за контроль. То есть, подавляющего преимущества российские операторы дронов не имеют», – добавил он.
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