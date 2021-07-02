Добросовестные сербские аграрии получают доступ на рынок России

02.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Министры сельского хозяйства Сербии и России Бранислав Недимович и Дмитрий Патрушев подвели итоги двухдневных переговоров в Белграде.

Договоренности были заключены в преддверии вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Сербией и ЕАЭС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выступая перед представителями прессы в правительственном Дворце Сербии в Белграде, Недимович отметил, что по итогам встречи с российским коллегой было принято решение о том, что еще семь сербских компаний на следующей неделе получат зеленый свет на экспорт в Россию. При этом три компании будут заниматься поставками фруктов, четыре – животноводческих кормов и мясных продуктов.

«Дополнительным стимулом для нашего сотрудничества является соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией, которое вступает в силу 10 июля, – отметил Дмитрий Патрушев. – В ходе сегодняшних переговоров была продемонстрирована значительная заинтересованность российских и сербских бизнесменов в укреплении партнерских отношений. Поэтому мы уверены в дальнейшем расширении сотрудничества».

Также было заявлено, что с мая 2022 года сербские поставщики будут полностью интегрированы в информационную систему Федеральной службы России по поставкам фруктов и овощей. Что позволит закрыть наметившуюся проблему с недобросовестными сербскими поставщиками, которые занялись реэкспортом в Россию находящейся под санкциями Москвы продукции ЕС.

Сербский министр сообщил, что в борьбе с этим злом в стране были арестованы 300 человек, а несколько компаний закрыты.

«Соглашение о свободной торговле между Сербией и Россией принесло нам многое, особенно на рынке яблок, персиков, нектаринов, и нельзя играться подобными вещами! Даже мысль о возможных мошенничествах будет строго наказываться, и мы показали это в предыдущие три года. Это высший национальный приоритет. Не забывайте, сколько яблок мы экспортировали 12-13 лет назад, а сколько мы экспортируем сегодня», – заявил Бранислав Недимович.

Сербский министр сообщил, что в скором времени двадцать крупнейших поставщиков фруктов из Сербии отправятся в Россию на встречу с ретейлером X5(сеть магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), чтобы обсудить вопросы логистики и заключить долгосрочные контракты на поставку своей продукции.

«У нас теперь есть возможность экспортировать в неограниченном количестве, без таможенных пошлин – овечий сыр, козий сыр, ракию. Это новые задачи, которые нам предстоит реализовать….», – заключил сербский министр, добавив, что также была достигнута договоренность о поставках в Россию мяса и мясных продуктов из Сербии, и сейчас идет согласование документации с российской стороной.