Добровольцам и ЧВК начали выдавать удостоверения ветерана боевых действий

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Государственный фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» подключился к оформлению и выдаче удостоверений ветерана боевых действий участникам СВО из добровольческих батальонов и ЧВК.

Об этом на заседании «круглого стола» в Совете Федераций на тему «Комплексная реабилитация участников специальной военной операции, получивших увечья или заболевания в ходе выполнения боевых задач» сообщила председатель фонда Анна Цивилева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К нам обращаются за помощью в получении удостоверений ветерана боевых действий, удостоверений семей погибшего. Обращаются как бывшие военнослужащие, добровольцы, так и бойцы частных военных компаний, в том числе «Вагнера». Данные удостоверения выдаёт Министерство обороны Российской Федерации. Мы взяли на себя добровольно этот функционал по сбору оформлению и в общем-то взаимодействию с данным министерством», – отметила она.

Создана комиссия Министерства обороны по выдаче удостоверений ветеранам боевых действий, и 19 октября состоится первое заседание этой комиссии.

«Поэтому наконец-то ЧВК и добровольцы будут на попечении не только фонда, но и в общем-то непосредственно во внимании Министерства обороны. Я думаю, что это снимет очень серьёзный поток негатива со стороны общества. Поэтому удостоверения начинаем выдавать. Вас попрошу, как органы законодательной власти, в том числе, есть у вас есть такие возможности в частном порядке, пожалуйста, присоединяйтесь к решению этих вопросов и помогайте налаживать межведомственное взаимодействие», – обратилась глава фонда к участникам «круглого стола».

В целом 89 филиалов фонда за 4 месяца работы приняли 323 тысячи обращений, что позволило не смешивать их с единым потоком обращений в министерства и ведомства, а вести отдельно.

«Основные вопросы, которые нам задают – это меры социальной поддержки, это денежные выплаты, связанные с участием в СВО, прохождение протезирования, медицинской реабилитации. Есть много частных вопросов, ведь у каждого ветерана своя жизненная ситуация. Наверное, особенность работы фонда, которая выстраивает сейчас схему помощи – это комплексный индивидуальный подход к каждой жизненной ситуации, не просто формальная помощь, а поддержка и оказание именно набора услуг, и персонализация подхода. Мы слышим каждую конкретную ситуацию и тем самым снимаем огромное социальное напряжение, которое бы возникло сейчас, если бы эти сотни тысяч обращений пришли бы на стол нашим ключевым министерствам и ведомствам», – подчеркнула Цивилева.