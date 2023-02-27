Добровольцы из Крыма просят уравнять их с другими участниками СВО в праве на реабилитацию

Любовь Смирнова.  
27.02.2023 14:24
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Медицина, Россия, Спецоперация


На базе Сакской специализированной больницы медицинской реабилитации откроется специализированное отделение на 30 коек для бойцов СВО. Такое же отделение на 15 коек будет подготовлено в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире «Крым 24» главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Крыма Анна Дворниченко сообщила, что на базе Сакской специализированной больницы будет отказываться помощь раненным бойцам по профилю периферическая нервная система и опорно-двигательный аппарат.

На базе Сакской специализированной больницы медицинской реабилитации откроется специализированное отделение на 30 коек для...

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«Ведутся работы по оснащению и организации лечения, думаю, что не за горами открытие, – отметила она. – Также на базе Республиканского клинического госпиталя ветеранов войны у нас тоже планируется отделение медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями».

К реабилитации бойцов в Крыму подключают Симферопольское протезно-ортопедическое предприятие и многопрофильный медицинский центр им. Семашко, куда в прошлом году на 120 миллионов рублей поставили современное реабилитационное оборудование.

В то же время руководитель Крымского отделения МОО «Союз добровольцев Донбасса» Виктор Аносов обратил внимание на то, что на добровольцев медицинская и санаторно-курортная реабилитация не распространяется.

«Добровольцы пока ещё не попадают под эту категорию, – отметил он. – Пока у них не будет статуса, они не подпадают под эти категории социальной помощи, и это очень плохо, потому что много ребят из добровольческих отрядов, которые получили тяжёлые ранения, и им просто необходимо пройти реабилитацию.

И то, что сейчас готовится санаторий, где будет проходить реабилитацию военнослужащие, получившие ранения, это хорошо. Но я считаю, что нужно добавить на местах, где живут бойцы, в тех же самых поликлиниках или каких-то центрах возможность в дневное время получить комплекс медицинских услуг по реабилитации. Особенно после ранений конечностей, где есть большие повреждения нервов, которые требуют очень длительных восстановительных процедур.

Есть специальные приборы для различных манипуляций с конечностями, которые ускоряют рост нервов и быстрее восстановить, и поставить человека на ноги и на руки».

Напомним, в Керчи построят специализированный центр на 100 мест для реабилитации участников СВО, получивших увечья, и членов их семей. На базе центра планируется отделение протезирования, физиотерапии и психологической помощи, а также собственный пляж с пандусом для маломобильных ветеранов спецоперации.

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