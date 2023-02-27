Добровольцы из Крыма просят уравнять их с другими участниками СВО в праве на реабилитацию

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На базе Сакской специализированной больницы медицинской реабилитации откроется специализированное отделение на 30 коек для бойцов СВО. Такое же отделение на 15 коек будет подготовлено в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире «Крым 24» главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Крыма Анна Дворниченко сообщила, что на базе Сакской специализированной больницы будет отказываться помощь раненным бойцам по профилю периферическая нервная система и опорно-двигательный аппарат.

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«Ведутся работы по оснащению и организации лечения, думаю, что не за горами открытие, – отметила она. – Также на базе Республиканского клинического госпиталя ветеранов войны у нас тоже планируется отделение медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями».

К реабилитации бойцов в Крыму подключают Симферопольское протезно-ортопедическое предприятие и многопрофильный медицинский центр им. Семашко, куда в прошлом году на 120 миллионов рублей поставили современное реабилитационное оборудование.

В то же время руководитель Крымского отделения МОО «Союз добровольцев Донбасса» Виктор Аносов обратил внимание на то, что на добровольцев медицинская и санаторно-курортная реабилитация не распространяется.

«Добровольцы пока ещё не попадают под эту категорию, – отметил он. – Пока у них не будет статуса, они не подпадают под эти категории социальной помощи, и это очень плохо, потому что много ребят из добровольческих отрядов, которые получили тяжёлые ранения, и им просто необходимо пройти реабилитацию. И то, что сейчас готовится санаторий, где будет проходить реабилитацию военнослужащие, получившие ранения, это хорошо. Но я считаю, что нужно добавить на местах, где живут бойцы, в тех же самых поликлиниках или каких-то центрах возможность в дневное время получить комплекс медицинских услуг по реабилитации. Особенно после ранений конечностей, где есть большие повреждения нервов, которые требуют очень длительных восстановительных процедур. Есть специальные приборы для различных манипуляций с конечностями, которые ускоряют рост нервов и быстрее восстановить, и поставить человека на ноги и на руки».

Напомним, в Керчи построят специализированный центр на 100 мест для реабилитации участников СВО, получивших увечья, и членов их семей. На базе центра планируется отделение протезирования, физиотерапии и психологической помощи, а также собственный пляж с пандусом для маломобильных ветеранов спецоперации.