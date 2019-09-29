Добрый и злой следователь: США дали отмашку марионеткам прекратить блокаду сербов

29.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

США рассчитывают, что албанцы, захватившие власть в Косово, после проведения в начале октября досрочных выборов в местный «парламент», отменят решение о введении 100% пошлины на товары из Сербии, что поставило славянские анклавы в условие экономической блокады и вынудило Белград прервать переговоры.

Соответствующие заверения озвучили спецпредставитель Госдепа по Балканам Мэттью Палмер и помощник госсекретаря Филипп Рикер после встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем в Нью-Йорке на полях генассамблеи ООН.

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Вучич заявил, что Сербия готова вернуться к диалогу сразу после отмены налогов.

«Этот компромисс должен также учитывать интересы сербов там, а также сохранение национальных интересов нашей страны», – подчеркнул Вучич.

«Мы боремся за себя и своих людей, за лучшую возможную позицию. Не бывает неважной встречи, каждая встреча чрезвычайно важна …», – добавил он, комментируя итоги переговоров с американцами.

«В поддержку тезиса об отмене пошлин также говорится в заявлении Хашима Тачи («президент» Косова) в Нью-Йорке. Он выступил с заявлением о том, что пошлины, вероятно, будут отменены … С одной стороны, он пытается выслужиться перед Западом», – отметил карьерный дипломат Зоран Миливоевич.

Напомним, что США принуждают Сербию к признанию независимости захваченного албанскими сепаратистами края Косово и Метохия, обещая взамен вступление в Евросоюз, где вопрос о границах, якобы, станет не актуален.