«Добуду ствол и разберусь» – Невзоров ответил Роскомнадзору и РПЦ

26.10.2021 08:19 (Мск), Москва, Елена Острякова

Скандальный либеральный журналист Александр Невзоров считает, что «Роскомнадзор» бессилен против его антицерковной пропаганды.

На прошлой неделе ведомство предписало удалить оскорбляющий Русскую православную церковь ролик с сайта радиостанции «Эхо Москвы».

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«Не согласны, но выполняем решение Роскомнадзора», – прокомментировал предписание главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Позже он пояснил, что документ «Роскомнадзора» был составлен таким образом, что было понятно: в случае невыполнения последует закрытие «Эха Москвы».

«Я посмотрел этот ролик еще раз и я не согласен с этим предупреждением, потому что, на мой взгляд, в этом ролике Невзоров обличал не священнослужителей как социальный класс, а педофилов как социальную группу. Будем ли мы оспаривать это предупреждение? Юристы смотрят за этим, поскольку это юридическая процедура», – сказал Венедиктов.

Невзоров постоянно позволяет себе грубую хулу на РПЦ и ее иерархов, однако «Роскомнадзор» не обращал на это внимания. Однако в этом выпуске либеральный сквернослов подверг сомнению святость церковного таинства – исповеди. Судя по всему, это и стало поводом для жалобы. Атеисты Невзоров и Венедиктов не поняли этого нюанса.

Невзоров полагает, что «нащупал больное место» церкви, которым, по его мнению, является педофилия.

«Этот ролик получил сумасшедшую рекламу, он будет естественно всюду: в фейсбуках, в телеграмах, везде где можно. Там ведь они чего испугались, там два пункта. Один пункт – это то, что во время насилия в тюрьмах попы награждали орденами тех, кто это делал. Ну и второе — это естественно вечный педофильский мотив, когда приводятся тоже факты. Теперь мы педофильские мотивы будем суммировать, и уже без всякого стеснения будем выкладывать и рассказывать в гораздо больших объемах», – пообещал Невзоров.

Он не убрал скандальный ролик со своего youtube-канала и пообещал, что если «Роскомнадзор» обратится с предписанием и к этому сайту, перекинуть ролик в «Телеграм».

«Я никогда в жизни не подавал в суд, я никогда не писал заявление — если обида незначительная, я ее не замечу. Если значительная — где-нибудь добуду ствол и разберусь сам», – заявил журналист.

В августе Невзоров получил пощечину от неизвестного молодого человека на публичном мероприятии за свои оскорбления в адрес церкви.