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26.10.2021 08:19 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Политика, Религия, Россия, Церковь
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«Добуду ствол и разберусь» – Невзоров ответил Роскомнадзору и РПЦ

Скандальный либеральный журналист Александр Невзоров считает, что «Роскомнадзор» бессилен против его антицерковной пропаганды. На...

Скандальный либеральный журналист Александр Невзоров считает, что «Роскомнадзор» бессилен против его антицерковной пропаганды.

На прошлой неделе ведомство предписало удалить оскорбляющий Русскую православную церковь ролик с сайта радиостанции «Эхо Москвы».

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«Не согласны, но выполняем решение Роскомнадзора», – прокомментировал предписание главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Позже он пояснил, что документ «Роскомнадзора» был составлен таким образом, что было понятно: в случае невыполнения последует закрытие «Эха Москвы».

«Я посмотрел этот ролик еще раз и я не согласен с этим предупреждением, потому что, на мой взгляд, в этом ролике Невзоров обличал не священнослужителей как социальный класс, а педофилов как социальную группу. Будем ли мы оспаривать это предупреждение? Юристы смотрят за этим, поскольку это юридическая процедура», – сказал Венедиктов.

Невзоров постоянно позволяет себе грубую хулу на РПЦ и ее иерархов, однако «Роскомнадзор» не обращал на это внимания. Однако в этом выпуске либеральный сквернослов подверг сомнению святость церковного таинства – исповеди. Судя по всему, это и стало поводом для жалобы. Атеисты Невзоров и Венедиктов не поняли этого нюанса.

Невзоров полагает, что «нащупал больное место» церкви, которым, по его мнению, является педофилия.

«Этот ролик получил сумасшедшую рекламу, он будет естественно всюду: в фейсбуках, в телеграмах, везде где можно. Там ведь они чего испугались, там два пункта. Один пункт – это то, что во время насилия в тюрьмах попы награждали орденами тех, кто это делал. Ну и второе — это естественно вечный педофильский мотив, когда приводятся тоже факты. Теперь мы педофильские мотивы будем суммировать, и уже без всякого стеснения будем выкладывать и рассказывать в гораздо больших объемах», – пообещал Невзоров.

Он не убрал скандальный ролик со своего youtube-канала и пообещал, что если «Роскомнадзор» обратится с предписанием и к этому сайту, перекинуть ролик в «Телеграм».

«Я никогда в жизни не подавал в суд, я никогда не писал заявление — если обида незначительная, я ее не замечу. Если значительная — где-нибудь добуду ствол и разберусь сам», – заявил журналист.

В августе Невзоров получил пощечину от неизвестного молодого человека на публичном мероприятии за свои оскорбления в адрес церкви.

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