Добыча газа на Украине падает пятый год – «инвестиционные» тарифные сборы исчезли

На Украине уже несколько лет назад повысили тарифы на газ под предлогом необходимости средств для инвестиций в его добычу. Однако в добычу так и не начали вкладываться всерьез, поэтому ее падение, начавшееся в 2017 году, продолжается.

Об этом в интервью «CapitalTV» заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас с 2017 года постоянное падение идёт. За первые полгода (2021 года) – минус 5%. Я считаю, что это существенное падение. Тут всё очень просто – выводится из эксплуатации больше скважин, чем вводится. Для того, чтобы было больше газа, необходимо больше разрабатывать, больше бурить. Бурение должно идти опережающими темпами.

И у нас ещё есть естественная убыль, истощение скважин, потому что даже для того, чтобы держать на одном уровне, нужно инвестировать и повышать дебет этих скважин. Но это не бесконечный процесс, необходимы новые месторождения, новые инвестиции. Этого всего просто не делалось.

Почему? Часто можно услышать, что Полтавский облсовет не даёт разрешение. Но, извините, у нас есть государство, власть, правительство, или его нет, и это просто-напросто отговорка? Значит, не было желания. То ли это злой умысел, то ли это от недопонимания и либо ещё что-то. Это уже не так важно. Важно то, что эти действия, которые должны были производиться для увеличения добычи газа, они просто не производились.

Нам ничего в этом не мешало. Когда при правительстве Яценюка в 3, 4, а в конечном итоге, в 10 раз повышали тарифы для населения по газу, то под каким лозунгом? «Нам нужны деньги для инвестиций в добычу собственного газа». Но денег собрали больше, а в добычу никто не вкладывался», – резюмировал Виктор Скаршевский.