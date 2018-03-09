09.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Добываемый на Украине газ уже не подешевеет

Хотя правительство Украины заявляет, что газ собственной добычи будет дешеветь по мере роста объемов добычи, этого не произойдет.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил Дмитрий Марунич, эксперт по энергетическим вопросам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Подешевеет ли газ? А с чего ему дешеветь? «Укргаздобыча» осваивает гигантские средства, вкладывает их в операционные затраты, соответственно, себестоимость добываемого газа будет расти. Гройман постоянно говорит, что когда будем больше добывать газа, то цена упадет. Не упадет», – подчеркнул эксперт.

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