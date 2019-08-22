Доцент из Донецка доказала закарпатцам, что украинское ЗНО можно без проблем сдать на высший балл

22.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Репетирор из Мукачево на Закарпатье Анна Федосеева получила областную награду за эксперимент: она сдала внешнее независимое оценивание по химии и биологии на 200 баллов, чтобы доказать ученикам, что сдать ЗНО на высокий балл – просто и возможно, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Укринформ.

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“Меня удивило, когда после публикации результатов ЗНО я узнала, что одним из четырех двухсотбальников, которые сдавали ЗНО в этом году, стала жительница Мукачево Анна Федосеева, по специальности – учительница информатики, химии и права, доцент Донецкого университета, в прошлом – жительница Макеевки Донецкой области”, – отметила директор департамента образования и науки Закарпатской ОГА Анна Сопкова.

Федосееву наградили памятным знаком “Мудрая сова”.

“В моей жизни было множество экзаменов, а вот ЗНО никогда сдавать не приходилось, и все мои рассказы ученикам были не о собственном опыте. И вот в этом году я решила это исправить и сдать ЗНО лично, увидеть все моменты организации, проведения экзамена и доказать, что в сдаче ЗНО на 200 баллов нет ничего сложного и недостижимого”, – сказала Федосеева.