Дочь Фарион требует расправы над одесситами, попавшими на видео с убийством Ганула

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дочь Фарион София Семчишин обрушилась на одесситов. Повод — полное видео с ликвидацией нацистского ублюдка Демьяна Ганула, выложенное в Сеть.

О, да — эта запись заслуживает отдельного внимания.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Сначала девушка, выгуливающая собачку, шарахается вместе с собачкой от чего-то явно гадкого — через секунду мы понимаем, что это бегущий раненый Ганул, который падает на порог магазина женских сумок (1). Потом мимо проходит женщина, смотря на лежащую тушу как на плевок (2). Какой-то мужик глядит с интересом, но уходит (3), с ним в кадре еще трое прохожих, вообще не обращающих внимания на трепыхающееся тело — уже 6.

Ликвидатор — командир механизированного взвода одесской 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, на момент совершения убийства самовольно оставивший часть, Сергей Шалаев, делает контрольный выстрел в голову. Сначала происходит осечка, но он действует бесстрастно, как турецкий стрелок на Олимпиаде.

Мимо, игнорируя происходящее, проходят еще четверо людей — итого 10 человек, включая стоящую рядом маршрутку с пассажирами. Ну а на засыпку из магазина, перед которым валяется Ганул, появляется рука и захлопывает дверь.

Кстати, в день отстрела скотины, мовные ведьмы зашли в этот магазин и не придумали ничего лучше, чем устроить владельцу обструкцию «Чому нэ на мови?», однако были посланы куда подальше.

А что до реакции одесситов — если они узнали Ганула, то она и не могла быть иной. А если не узнали, то тоже ничего удивительно — подохший же сам разгуливал по улицам с огнеметом и прочим оружием. А тут… ну валяется, ну с раскиданными по асфальту мозгами — по сравнению с тем, когда на тебя направляют огнемет, это ерунда собачья…

Вот Фарион младшая и возмутилась:

«Все, кто там на видео, вы тоже должны быть наказаны! И ваше безразличие — это еще один выстрел в человека, который защищал все украинское. А вы и дальше будете открывать свой рот и болтать языком болота! Позор вам».

Ее одесская коллега и подруга, глава мовных ведьм Катерина Мусиенко, комментируя «невиданное равнодушие», и вовсе написала:

«Ах, Одесса, гореть тебе в Аду».

А по поводу «защищал все украинское» — не нужно оно в Одессе. Его здесь все равно не будет. От чего и это постоянное «гореть», «жечь» — ведь понимают. От того и бесятся.