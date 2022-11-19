Дочь головорезов УПА воспитала сыновей и внуков продолжать убивать русских

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В Прикарпатье дочь украинских боевиков из УПА отправила детей и внуков продолжать войну с русскими, которую вели ее родители.

Об этом говорится в материале телеканала «1+1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете рассказывается об Анне-Мотре (Анна-Матрёна) Марийчин из Прикарпатья – «рождённой в тайнике» дочери головорезов УПА, о чём ей рассказали родственники только по достижению совершеннолетия, предоставив сохранившиеся письма родителей, которые вынуждены были отдать новорожденную дочь, чтобы «продолжить борьбу с советской оккупацией».

Анна-Мотря родилась от бандеровцев Григория и Марии Вацебы – «он повстанческий проводник, она в подполье машинистка и медсестра» в августе 1950 и была передана в другие руки. Почти год спустя националистов ликвидируют советские спецслужбы. Обе семьи родителей окажутся в Сибири.

Далее рассказывается, как героиня сюжета боялась рассказывать свою тайну при СССР – «не те были времена», однако, по словам Анны-Мотри, с детства «воспитывала их в повстанческом духе», помня наставления отца в прощальном письме:

«Последние мои слова к тебе – это завет: Добро нации – высший приказ! Для нее ты отдашь силу, разум и жизнь, так, как я кладу голову на ее жертвеннике. Если ты предашь украинский народ, то я проклинаю тебя, а мой дух не даст тебе покоя никогда».

«Мы знали, что это запретная тема в целом. Но дома мы знали, что мы не советские люди – мы украинцы», – говорит младший сын Анны-Мотри Тарас.

Теперь, говорится в сюжете, настала их очередь защищать Украину от «рашистского оккупанта». Сообщается, что старший сын – «волонтёр», младший сначала воевал против Донбасса в 2015 году, после начала Россией СВО ушёл в штурмовую пехоту. Сейчас дома приходит в себя после тяжелого ранения под Бахмутом (Артёмовск).

Младший сын надеется в этот раз всё же одолеть «москалей».

«История не повторяется, история не заканчивается. Оно всегда так было. Был какой-то переломный момент для москалей, что они смогли во время Советского Союза нами управлять. Так случилось, но мы никогда не были с ними родственны. Может, даст бог, что это будет точка уже. Это уже будет конец этой истории, с нашей победой», – говорит Тарас.

Кроме того, в рядах Нацгвардии против русских воюет и 27-летний внук Анны-Мотри, который очень дорожит памятью прадеда.

«Я не знаю, чтобы я его спросил, Если бы мог телепортироваться во времени, но я бы ему сказал: Спасибо, что мне показал, в какую сторону двигаться. То, что он делал, было правильно. Он если бы видел будущее. Он то же самое делал, что сейчас происходит», – сказал внук Андрей.

Анна-Мотря убеждена, что иначе быть не могло.

«Вот тебе и история всего нашего народа. И мои дети не могли быть другими и внуки также», – говорит бандеровка.