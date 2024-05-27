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Большинство живущих в ЕС русских детей якобы поддерживают Украину, а сторонникам России подростки «объявляют бойкот».

Об этом заявила в театральном пафосном интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону его 11-летняя дочь Санта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рассказывая о своей жизни в странах ЕС, Санта рассказала, что иногда ей доводится встречаться с русскими детьми. Некоторые из них «нормальные», потому что заняли позицию бандеровцев.

«А есть такие, которые поддерживают Россию. Я их называю моск*ми. Например, в прошлой моей школе была одна девочка. Мы думали, что она в принципе нормальная, хоть она была и из России. Но потом мы нашли информацию, у ней было написано: «Я не люблю, когда говорят про войну России с Украиной, потому что я поддерживаю Россию». Мы ей сказали, что ты вообще уже… она начала оправдываться, но было понятно, что она поддерживает. Непонятно, зачем», – вспоминала Санта.

«Но вы объявили ей бойкот? Это когда не общаетесь», – вмешался пропагандист-папаша.

«Мы объявили ей бойкот. Хотя я не знаю, что такое бойкот, но мы не общались», – подхватила девочка.