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28.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Донбасс, Киев, Культура, Общество, Происшествия, СМИ, Украина

Дочь Кучмы организовала Элтону Джону встречу с мальчиком из Донбасса


Британский музыкант Элтон Джон, который сегодня находится в Киеве для участия в акции, посвященной борьбе со СПИД, встретился с 10-летним уроженцем Макеевки Донецкой области Львом Агеевым, которого хотел усыновить в 2009 году, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает издание “Україна молода”.

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Встреча произошла во время фестиваля “Кураж Базар” на арт-заводе “Платформа”. Мальчик приехал для встречи с музыкантом при содействии фонда “АнтиСПИД” жены олигарха Виктора Пинчука Елены Пинчук.

В 2009 году Элтон Джон в Макеевке посетил детский дом, в котором живут дети с ВИЧ/СПИД, где увидел 1,5-летнего Льва. Музыкант захотел усыновить мальчика, но ему отказали.

С началом войны на Донбассе мальчик с семьей перебрался во Львов.

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