Дочь Навального и все-все-все: Как злые украинцы «отменяют» на Западе «хороших русских»

Верно говорят, что слава бежит впереди человека. А еще карма есть. Которой, конечно, нет, но она все же работает. Иногда хорошенько оттаптываясь на невиновных и непричастных. Вот, таким примерно образом плохая карма папы, отбывающего срок по уголовной статье в российской колонии, догнала Дарью Навальную аж за океаном – в оплоте демократии и свободы западного образца, то есть, в Штатах.

Правда, повернулась эта демократия к дочери главы запрещенного в РФ ФБК тем своим боком, с которым лучше не сталкиваться, ибо чревато – переедет, раздавив, и даже не остановится посмотреть, что там с вами и как.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Даша, приглашенная администрацией Джорджтаунского университета для выступления в качестве основного оратора на ежегодной церемонии вручения дипломов в школе дипломатической службы этого американского вуза, стала жертвой cancel culture, то есть, культуры отмены – современного аналога тоталитарных практик середины прошлого века в сталинском СССР, гитлеровской Германии, Китая времен «культурной революции» и той же Америки времен маккартизма.

Формальным поводом стали популярные нынче на Западе обвинения в расизме и гомофобии. Правда, предъявить что-то самой Дарье не получилось, но девушке припомнили грехи папы – тот в прошлом нередко неуважительно высказывался о мигрантах и ЛГБТ. О том, что дети за отцов не в ответе, западники, очевидно, не слышали.

С формальной точки зрения против этих обвинений возразить что-то внятное трудно – за свою долгую карьеру в качестве активиста-разоблачителя – кандидата на всевозможных выборах Навальный-папа и правда наговорил много всякого, да и начинал он, если кто не успел забыть, как русский националист, размахивая имперским флагом и витийствуя на «Русских маршах» середины нулевых.

И главное – это в России Навальный со своими взглядами не сильно выделяется из общего политического ландшафта и почему-то считается «либералом». За вычетом критики Путина и «наездов» на государство он, в общем-то, по базовым мировоззренческим установкам среди российских «орков» – свой. А вот на благословенном эльфийском Западе взгляды и суждения Навального и его единомышленников по оппозиционному и фрондирующему лагерю давно считаются вопиющей дикостью.

Не будем поминать всуе общеизвестную любовь отечественных «либералов» к западным Рейганам и Пиночетам, хотя и это само по себе говорит об упомянутой социальной страте лучше всяких слов. Вспомним лишь как российские «либералы» в среднем по палате отреагировали на заокеанский BLM. Не буду перегружать текст, но кто ищет, тот найдет на просторах Интернета сочные и яркие цитаты того времени авторства Латыниной, Коха, Каца, Шендеровича, Илларионова и им подобных. Примерно в таком же критически-ворчливом ключе большинство из них восприняли и другие западные идеологические маркеры – от MeToo, до Греты Тунберг.

Причина подобной разницы, в общем, тоже не бином Ньютона – средний российский «либерал» сильно правее либерала западного. На фоне своих самопровозглашенных российских единомышленников либералы западные выглядят почти как социалисты.

Справедливости ради, на общем фоне по «либеральной» палате Навальный и правда выглядит почти что настоящим либералом. Но именно что «почти». До политкорректного стандарта метрополии все-таки не дотягивает. И если раньше это ему прощали, делая скидку на общую цивилизационную «отсталость и дикость» страны происхождения, то теперь, видимо, пора скидок кончилась, и пришло время платить и каяться, невзирая на бэкграунд «борца с тиранией» и всю совокупность заслуг перед «демократическим миром».

Причина изменения отношения тоже понятна – у Запада появилась новая любимая игрушка – «страдающие от российской агрессии украинцы». И тут уже сидеть на двух стульях получается скверно – приходится выбирать, кому делать ритуальное «ку», а кого ставить в общую очередь.

Вот и в истории с Дарьей Навальной, если присмотреться внимательнее, формальные причины ее канселлинга на поверку выглядят лицемерной отмазкой.

По факту же реальная причина – не то что не скрываемые, а напротив, озвучиваемые вслух опасения украинских участников того же мероприятия в Джорджтаунском университете, что мол, если в Незалежной прознают о том, что они сидели на одном гектаре с «клятыми москалями» – пускай хоть трижды «хорошими» – не сносить им по возвращению на родину головы и стать обьектом всяческих кар не только со стороны государства и его репрессивных органов, но и таких же точно активистов.

В политкорректном изложении Politico это звучит так:

«Основную роль в этой кампании сыграли украинские студенты – они опасаются, что если их заставят пожимать руку дочери Навального, то потом это закроет для них все двери в украинской политике, а фотография с российским политическим деятелем может повредить их будущему».

В ответ на волну хейта и критики со стороны возбудившихся по такому случаю донельзя украинских и, почему-то, грузинских студентов, Школа заявила, что пригласила Навальную-дочь, «чтобы привлечь внимание к тяжелому положению политических заключенных во всем мире».

Впрочем, эти оправдания не помогли. В сухом остатке – университету пришлось срочно задвигать Навальную на задний план и менять формат мероприятия, подгоняя его под пожелания украинцев. В итоге на церемонию пригласили двух новых ораторов, среди которых Дебора Тайс, мать политзаключенного-журналиста Остина Тайса.

Дипшкола Джорджтауна также сочла нужным откупиться от украинцев широким символическим жестом, закупив 200 жовто-блакитных флагов для демонстрации во время церемонии. А чтобы подсластить пилюлю изрядно очешуевшим от такого поворота фанатам Навального, школа, выждав паузу, заявила, что никогда не рассматривала возможность исключения Дарьи Навальной из программы.

Но запоздалый финт ушами не оценили обе стороны. Как пишет Politico, этот спор вызвал разногласия среди студентов: одни защищают выбор спикера, другие планируют протестовать во время церемонии.

Если копнуть еще глубже, то выяснится, что в этой истории не только елей по мощам, но и «попы» полностью соответствуют приходу.

Американист Малек Дудаков обращает внимание на тот факт, что в общеамериканском университетском рейтинге свободы слова Джорджтаун находится в самом конце списка – на 200-м месте.

«Это многое объясняет в вопросе деградации американской дипломатии – если выпускники школы дипслужбы за годы обучения привыкают никак не подвергать сомнениям свои либеральные догмы», – указывает эксперт, добавляя, что другие американские университеты в этом смысле ничуть не лучше – случаи «отмены» неугодных спикеров становятся привычным явлением и там.

Скандал с Навальной эхом отозвался в эмигрантском болоте, самые именитые жабы которого осудили «отмену» дочери главы ФБК:

«Начинаете с Шендеровича, продолжаете дочерью Алексея Навального….», – ставит украинцам на вид экс-главред закрытого в прошлом году газпромовского «Эха Москвы», а ныне иноагент Алексей Венедиктов.

Венедиктов, кстати, верно уловил тенденцию. Случай с Дарьей ведь не уникален – совсем недавно в Литве заукраинцы прогнали ссаными тряпками Шендеровича, в Эстонии по жалобам украинцев выгнали с литературного фестиваля Prima Vista не чужую «либеральной» богемной тусовке израильскую писательницу Линор Горалик.

А еще одна «либеральная» эмигрантка Маша Гессен, не дожидаясь публичного унижения, сама ушла с поста вице-президента правления PEN America после того, как эта организация по требованию украинцев отменила на фестивале World Voices панель «писателей в изгнании», где помимо Гессен были заявлены еще двое «хороших русских» – историк Илья Венявкин и ведущая «Дождя» Анна Немзер.

Авторами доноса против беглых россиян стали воюющие сейчас в составе ВСУ украинские писатели Артём Чапай и Артём Чех.

Примечательно, что их аргументация один в один повторяла аргументацию желающих «отменить» Навальную. Мол, если они поучаствуют в одном мероприятии с россиянами, то их могут не пустить в Украину.

Удивительно, но украинцы сказали чистую правду. Сейчас в «стране невиданной свободы слова» запрещено иметь любые контакты с русскими – за это третируют спортсменов, киношников, музыкантов, журналистов, церковников и всех-всех-всех.

Одного только факта появления на совместном фото в рамках международного мероприятия, не говоря уже не дай бог, о рукопожатии – достаточно для зачисления в списки врагов нации.

Так что неудивительно, что в рамках американского ПЕН-клуба компромисса найти не удалось, и панель с участием беглых россиян отменили. Гессен назвала это решение предательством принципов PEN-клуба и хлопнула дверью, отказавшись участвовать в мероприятии.

«То есть Гессен, радикального критика Путина, выпустившую про него книгу еще до начала СВО, в которой она чуть ли не с Гитлером его сравнивает, не допустили. Это получается, что она недостаточно хорошая русская? Мало кается? Знаю её жесточайше радикальную позицию и скажу вам, что такими темпами шанса оставаться хорошим русским не останется даже у Александра Невзорова», – сетует пока еще не иноагент Ксения Собчак у себя в телеграм-канале.

Рост количества таких инцидентов становится поход на тенденцию. А значит, медийно раскрученным беглым оппозиционерам нужно готовиться к тому, что завтра жертвой «отмены» может стать любой из них, и скидок не будет никому – будь ты хоть трижды заслуженный борец с Путиным еще с 2003 года.

Правда, не стоит обольщаться на тему, что вот эти унижения со стороны украинцев заставят «хороших русских» Родину любить. Попав на Запад и лишившись стабильного источника дохода в РФ, многие их этих людей становятся на службу западной пропагандистской машине, примерно как предыдущее поколение сотрудников разного рода антисоветских радиоголосов.

В комплекте с хорошей зарплатой за борьбу с бывшей Родиной придется регулярно сносить и глотать разнообразные обиды. В конце концов, у каждой профессии есть свои издержки.

Как мы помним из уроков истории, власовцы и бандеровцы, – сотрудники украинских и русских редакций «Голоса Америки» или «Радио Свобода» – могли сколько угодно грызться друг с другом. Пайку то они получали из одной кассы. А значит, и «танцевали» и тех и других держатели этой кассы, используя для решения собственных задач.

А внутривидовая борьба – это с точки зрения хозяев даже хорошо. Классическая политика «Разделяй и властвуй» как она есть. Все равно и те, и другие в итоге прибегут с жалобами друг на друга к одному арбитру.