Дочь Немцова поймала Порошенко за язык

05.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Украина должна выполнять «Минские договоренности», потому что они были согласованы лидерами «нормандской четверки», и в то время президент Петр Порошенко согласился с пунктами документа.

Об этом в интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко заявила дочь погибшего российского оппозиционера Бориса Немцова, журналистка Жанна Немцова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это же консенсус был, эти договоренности, правильно? Насколько я понимаю, это же подписанный документ. Порошенко согласился на это, когда подписывал «Минские договоренности». Он подписал эти соглашения, значит, он должен выполнять то, что он подписал. Это моя позиция общая.

Если я что-то подписала, потом говорить: «Ой, знаете, я что-то тут перепутала». Я так полагаю, что этот документ был согласован со всеми лидерами стран, которые его подписали, и по поводу каких-то конкретных пунктов, что означал отвод вооружения или выборы я не буду с вами рассуждать, потому что это слишком сложные для меня вопросы, я не настолько хорошо ориентируюсь в этой механике, но мне кажется, общее ощущение, что нужно выполнять то, что ты подписал», – заявила Немцова.