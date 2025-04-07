Дочь Немцова взялась пугать европейцев «вторым фронтом Путина»

Елена Острякова.  
07.04.2025 16:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Россия может вести войну «не на одном фронте».

Об этом беглая русофобка и иноагент Жанна Немцова заявила на вечере памяти своего отца в Дюссельдорфе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может вести войну «не на одном фронте». Об этом беглая русофобка и иноагент...

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«Когда мы говорим о мирном договоре с Украиной, очень важно, на каких условиях будет заключен этот мир. Главная задача – не дать Путину перевооружиться. Это самая-самая главная задача. Если вы дадите Путину перевооружиться, он, во-первых, предпримет еще одну попытку нападения на Украину, а во-вторых, может открыть второй фронт», – подстрекала Немцова.

Ранее в интервью украинскому пропагандисту, признанному в РФ экстремистом, Дмитрию Гордону она заявляла, что «режим Путина» крепок, и нет перспектив его падения.

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