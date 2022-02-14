Дочь офицера грозит воевать с Россией «до последней их капли крови»

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Новости Украины

Если произойдет вторжение России на Украину, то война будет идти на территории других государств.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», журналу «Новое время» заявил киевский телеведущий Рауль Чилачава, отвечая на вопрос, что он планирует делать в случае наступления российской армии.

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«Есть ли у меня понимание, что делать в условиях отсутствия электричества, мобильной связи и бесполезных попыток прорваться в сторону западной границы? Да, есть. Я понимаю, где должна собраться вся семья, а погреб отвечает минимальным требованиям бомбоубежища», – сказал журналист.

При этом он говорит, что у него «нет особых иллюзий на тему эффективного противостояния ополчения против регулярных армейских частей».

«Все будет зависеть от интенсивности боевых действий, готовности нашей армии и властей. Если все не полетит под откос в первые же дни, то у нас есть все шансы на создание линии фронта. Я убежден, что украинские солдаты при технической поддержке НАТО — это идеальное оружие против Империи Зла. И если в Кремле думают, что война будет идти только на территории Украины — это большая ошибка», – добавил Чилачава.

По его словам, «если падет Украина, то следующая на очереди — Грузия».

В свою очередь спортивная журналистка Власта Шовковская, бывшая жена вратаря киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александра Шовковского, настроена куда более воинственно.

«Точно бежать никуда ни я, ни члены моей семьи не собираемся — ни Киев, ни Украину не покинем. Будем защищать свою родную землю до последней «их капли крови», потому что другой у нас нет. Встретим как подобает — с оружием в руках. Готовы. Ни один из моих не отсиживался за спинами других, а всегда был на передовой. Ну, не могу же я, дочь офицера, склониться и подчиниться захватчикам! Воспитание не позволит, да и бегать не люблю», – пафосно заявила Шовковская.