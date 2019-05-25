«Дочь офицера» в Киеве пугала ужасами жизни в Крыму

25.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия развернула милитаристскую пропаганду в Крыму, чтобы использовать молодых призывников в «горячих точках», например, в Сирии.

Об этом в ходе форума «Оккупированный Крым: внешняя политика и политика безопасности» заявила украинская «правозащитница» Ольга Скрыпник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Скрыпник предпочла умолчать о настоящей военной истерии, которая была взращена на Украине за годы после Евромайдана, существование детских лагерей по подготовке нацбатом «Азов» и воспитании молодого поколения на примера гитлеровских коллаборационистов.

«Россия отправляет наших граждан уже служить не только на территорию России, но и даже в зоны других конфликтов, где Россия принимает участие. У нас есть доказательства того, что крымчан отправляли в Сирию во время тех действий, которые проводили там Российская Федерация. Вы видите количество приговоров, это говорит о том, что людей заставляют идти в российскую армию, но что важно – всё это сопровождается агрессивной пропагандой среди молодёжи и среди детей.

Люди, которые проходят службу срочную на территории Российской Федерации, всем предлагается дальше продолжить контрактную службу. Более того, в Крыму создаются экономические условия, чтобы люди хотели идти именно на контрактную службу.

Кроме пропаганды, которая постоянно идёт, например, мы практически ежемесячно фиксируем разные мероприятия в Севастополе, в Симферополе, Керчи и других городах Крыма, где проводится парад техники, какая-то выставка оружия, и там всегда разворачиваются пункты призыва на контрактную службу.

Говорят людям, что это, почему это так хорошо, но об экономических условиях, о которых я говорила, созданы такие ситуации, когда в принципе, для молодых людей создаются условия, когда им выгодно идти по контракту, ибо там стабильно высокая зарплата», – сказала Скрыпник.

Если бы украинская «правозашитница» хотя бы немного изображала объективность, она не смогла бы не упомянуть о многократно появлявшихся в СМИ признаниях боевиков АТО о том, что они записывались в участники карательной операции как раз по причине отсутствия работы и возможности получить довольствие на линии фронта.