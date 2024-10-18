Дочь Залужного поставила диагноз Украине

Елена Острякова.  
18.10.2024 15:18
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Украина


Запад в 2022 году не увидел,  что Украина противостоит не только России, но и всему глобальному Югу, а потому теперь может прекратить ей помогать.

Об этом посол Украины в Лондоне заявил в Британском  Королевском институте международных отношений, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад в 2022 году не увидел,  что Украина противостоит не только России, но и...

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«Моя дочь закончила медицинский университет, и она сказала, что Украина похожа на пациента в реанимации. Собрались все лучшие врачи-консультанты, они привезли оборудование и лекарства. Им удалось предотвратить смерть. Пациент выжил. Именно это произошло в феврале 2022 года. Это плохая аналогия, но Украина в отделении реанимации. Через пару лет у «пациента» отказали почки. Именно это произошло с нами.

Мы потеряли электричество. И вот эти консультанты снова собрались, чтобы подумать, как спасти жизнь пациента без почек. Моя дочь говорит:  а что если эти консультанты разработают стратегию для этого пациента,  встанут и покинут отделение неотложной помощи», – сказал Залужный.

Он прогнозирует, что коалиция, которая сложилась против Украины, будет только расширяться.

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