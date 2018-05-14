14.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Дочери Порошенко отгуляли выпускной в элитном британском колледже

Несмотря на то, что в британском «Конкорд колледже» (Concord College) последний экзамен будет 30 июня, выпускной здесь уже отгуляли. В этом году учебное заведение заканчили дочки-двойняшки президента Петра Порошенко, которым недавно исполнилось по 18 лет, а младший сын Михаил проучится в колледже еще год, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает издание Страна.

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Традиционно здесь, в колледже, проходит Photo Day — заключительная фотосессия для всех учащихся, а 12 мая уже состоялся выпускной бал.

Фотографировали студентов «Конкорд коллежда», где учатся дети из разных стран, на заднем дворе учебного заведения и неподалеку старинного замка XIII века — Актон-Барнелл (Acton Burnell).

Дочки-двойняшки президента учились сразу в двух странах. Александра и Евгения были ученицами столичного Кловского лицея иностранных языков № 77. Также они являются студентками колледжа «Конкорд» (Concord College), что в Великобритании.

Отправить сестер за границу посоветовал якобы старший сын президента — Алексей Порошенко. Нынешний народный депутат закончил Лондонскую экономическую школу и вернулся в Винницу реализовать свои знания. Именно он и рекомендовал родителям, чтобы сестры так же, как и он, параллельно с украинским образованием учились в международной школе.

Вручения дипломов и вечеринка проходили в украшенном зале. Выпускники традиционно в вечерних платьях и костюмах. Евгения, одна из дочек-двойняшек Порошенко на выпускном вечере продемонстрировала прекрасную фигуру и надела ленту «Выпускник».

По информации издания, дочки президента будут поступать в один из вузов Великобритании. Это и не удивительно, ведь на данный момент «Конкорд колледж» занимает почетное четвертое место по уровню академической подготовки учеников среди школ этой страны. Выпускники поступают в Оксфорд и Кембридж, LSE и Imperial College, Университет Лондона и многие другие высшие учебные заведения по всей Европе.