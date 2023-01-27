Дочерняя компания «Лукойла» замазалась в секретных поставках для ВСУ

В начале спецоперации РФ на Украине Болгария тайно отправляла Украине боеприпасы и технику.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» (признан в России иноагентом) заявил Бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Петкова, в тот период Болгария поставляла Украине до 30% всей военной помощи Запада. Это было советское оружие и техника, которые передавались через посредников – США и Великобританию.

«Страны НАТО и ЕС решили, что у нас есть эти боеприпасы и они покупали это у Болгарии и бесплатно передавали украинской армии. Это была лучшая комбинация. С одной стороны, мы могли сделать большой вклад в помощь украинской армии, с другой стороны украинская нация не платила много или вообще не платила, и в третьих, не было прямого экспорта из Болгарии в Украину, что удовлетворило требования нашего партнера по коалиции…

30% всей техники, которая поступала в первые месяцы, была из Болгарии. Тогда мы отправляли оборудование в Великобританию и правительству США, поэтому мы точно не знаем, куда это пошло. Но в наших разговорах после этого мы узнали, что это была очень большая часть боеприпасов, которые использовались украинской армией. Западное оружие тогда еще не прибыло…

Мы должны сказать, что правительства США и Великобритании были основной частью. Кто-то в Болгарии говорит, что были и люди, которые пытались на этом заработать, были посредники. Я сказал, что если вы называете посредником Пентагон, то Пентагон был посредником. И да, Болгария заработала деньги. Две тысячи болгар работали на 100% в это время, средства пошли в местные бюджеты и это был большой вклад в экономику», – заявил Петков.