Дочирикался: профессора-радикала Соловья посадили в клетку

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Скандальный политолог, бывший профессор МГИМО Валерий Соловей задержан сегодня в Москве.

В 7-30 утра к нему пришли с обыском по уголовному делу. Он шел 7 часов, из квартиры изъяли всю технику, после этого Соловья и его сына Павла увезли на допрос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В отношении политолога возбудили уголовное дело, его обвиняют в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка. Соловью грозит до 6 лет тюрьмы.

По данным следствия, Соловей делал публикации о сотрудниках органов власти России в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР». Администрирование этого ресурса, как сообщается, осуществляет с территории Украины харьковчанин Виктор Ермолаев. Соловей проводит с ним регулярные стримы, как якобы с бывшим генералом СВР «Виктором Михайловичем», хотя на самом деле с Ермолаевым.

«Я думаю телеграм-канал, как минимум, в зоне влияния Валерия Дмитриевича. Пока у нас мало фактуры, мы ведь не знаем, за что именно задержали. Ведь всегда можно задеть какого-то начальника персонально, и он захочет тебе отомстить. Я не думаю, что Валерий Дмитриевич Соловей, при всем к нему уважении, воспринимался Кремлем как мощная деструктивная сила. Здесь он, скорее, наступил кому-то на мозоль», – предположил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» либеральный политолог Станислав Белковский.

Соловей прославился тем, что делал прогнозы, которые не сбывались. Так, он уже несколько лет предрекает скорую смерть президента РФ Владимира Путина и войну с Украиной. Скандальный профессор утверждал, что является членом тайной организации, которая управляет миром, рассказывал о шаманских обрядах, которые проводят в Кремле. Соловей публично вещал о том, что министр МЧС РФ Евгений Зиничев был убит в результате заговора, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский был отравлен любовником.

«Ну чтобы психи по улицам не ходили. А то мало ли», – прокомментировал задержание журналист RT максим Кононенко в своем телеграм-канале. «Соловей давно что называется «нарывался», неся откровенные глупости. Но, хочется посмотреть на основания задержания и возбуждения УД. Они должны быть абсолютными», – считает политолог Марат Баширов.

Тем временем в либеральной тусовке поднимается прогнозируемый стон по очередной «жертве ружима».

«Мы знаем его эфиры, он аккуратен и осторожен в словах. Я не знаю, что ему инкриминируется, но что бы ни написали, это политическое преследование, не более. Ясное и откровенное», – заявил ведущий «Эха Москвы» и сознательный украинец Матвей Ганапольский.