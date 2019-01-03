“Дочка” Грефа доказывает, что не финансирует “терроризм” на Украине

03.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Штраф Национального банка Украины не влияет на деятельность АО “Сбербанк”, который в то же время оставляет за собой право обжаловать размер назначенного регулятором штрафа в судебных инстанциях, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говориться в размещенной на сайте учреждения официальной позиции банка относительно штрафа НБУ.

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В банке напомнили, что в декабре 2018 года Национальный банк Украины оштрафовал АО “Сбербанк” на 94,737 млн гривен за период 2015-2017 годов.

“Подводя итоги, мы обращаем внимание на то, что вышеописанная ситуация не влияет на текущую деятельность АО “Сбербанк”. Банк оставляет за собой право обжаловать размер назначенного регулятором штрафа в судебных инстанциях”, – сказано в ответе “Сбербанка”.

В финучреждении также заявили, что считают предпринятые в отношении банка меры нерыночными и отчасти протекционистскими по отношению к другим игрокам украинского финансового рынка.

Напомним, 2 января Национальный банк Украины сообщил, что по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, “полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” в декабре 2018 года применил к пяти банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, Нацбанк оштрафовал “Сбербанк” на 94,74 млн грн.