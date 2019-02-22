Дочки вице-премьера Крыма пришли на украинское ТВ: В эфире их назвали «русскими бл..ми»

22.02.2019

Дочери вице-премьер-министра Крыма Ларисы Опанасюк, Мария и Анна, которые после 2014 года остались жить на Украине, где входят в число популярных эстрадных исполнительниц и выступают дуэтом под названием «Анна-Мария», приняли приглашение меджлисовского телеканала ATR, куда их на свое шоу позвал телеведущий-русофоб Роман Скрыпин.

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Скрыпин большую часть эфира посвятил тому, что пытался добиться от девушек объяснений, чей Крым, и что такое Великая Победа. Бывшие крымчанки, предпочитающие оставаться в националистической Украине, отвечали на украинском языке и пытались донести свою позицию.

Скрыпин припомнил, что сестры Опанасюк выступали на концерте, посвященном Дню Победы, который организовал телеканал «Интер», и потребовал ответа, что девушки там делали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы очень уважаем этот праздник, День Победы, потому что у нас и прабабушка, прадедушка, бабушка, дедушка, они нам очень много рассказывали об этом. Мы знаем об этом не просто из каких-то учебников, а из уст тех людей, которые это видели собственными глазами. Для нас это святой день, праздник, который есть, останется недвижимым. Все эти песни мы любим, песни о Победе, песни того времени», – заявила Мария Опанасюк и подчеркнула, что они были участницами акции «Бессмертный полк», которая 9 мая прошлого года собрала большое количество участников в Киеве.

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Скрыпин также безуспешно пытался добиться от девушек признания России агрессором, а Крыма – оккупированным.

«Крым наш, потому что это наш дом. Он наш был, есть и будет, потому что он – наш дом. Наш с моей сестрой, наш дом. Мы там родились, мы там начали петь, мы там наполняемся энергией, это наше любимое место на Земле» – заявила Мария Опанасюк.

«А вы были в Крыму после того, как случилось то, что случилось? Мы едем домой и проезжаем две границы. Так чей же Крым, если мы едем через две границы? Украина просто потеряла Крым… Мы можем бесконечно говорить, что Крым – наш, но мы едем туда через две границы», – добавила Анна

В конце эфира телеведущий принял звонок от зрителя, который разразился нецензурной бранью, назвав девушек «русской б…ю».